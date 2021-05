Règles de juste valeur – Une nouvelle facette de l’effondrement des ventes

À l’heure actuelle, la législation fiscale prévoit des règles d’évaluation réputées équitables pour les transferts d’actifs déterminés.

Par Amrish Shah, Madhvi Jajoo et Shefali Ganatra

Le gouvernement a apporté à plusieurs reprises des modifications, des règles et des clarifications appropriées pour rationaliser la législation fiscale et décourager les stratagèmes d’évasion fiscale qui vont généralement à l’encontre de l’objectif de la loi. L’introduction du concept de la juste valeur réputée pour les transferts d’entreprise, introduite lors des récents changements apportés à la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et aux règles nouvellement prescrites pour la déterminer, est l’une de ces modifications essentielles qui ont une incidence sur l’espace des transactions.

Le transfert d’une immobilisation entraîne généralement des gains en capital entre les mains du vendeur, et le taux d’imposition dépend du type d’immobilisation transférée et de la période de détention de cet actif entre les mains du vendeur. Le transfert d’entreprise en tant qu’entreprise en exploitation a été considéré comme une immobilisation et, par conséquent, un tel transfert entraîne un impôt sur les plus-values ​​si l’entreprise est transférée pour une somme forfaitaire, c’est-à-dire sans attribuer de valeurs spécifiques à chaque constituant de l’entreprise (communément appelé “ vente de marasme »).

Il y a eu plusieurs ambiguïtés en ce qui concerne la fiscalité de la transmission d’entreprise et la plupart d’entre elles ont été aplanies par la loi de finances 2021 du gouvernement avec effet au 1er avril 2020. Actuellement, la loi fiscale prévoit des règles d’évaluation jugées équitables. pour les transferts d’actifs spécifiés. Dans une situation où la contrepartie de la vente de l’actif transféré est inférieure à la juste valeur réputée ainsi déterminée, aux fins du calcul des gains en capital, la contrepartie de la vente réelle est remplacée par cette juste valeur réputée. Jusqu’à l’exercice 2020, aux fins de transfert d’entreprise à la suite d’une vente effondrée, la loi fiscale ne prévoyait pas de mécanisme d’évaluation réputé juste et, par conséquent, la valeur de vente principalement divulguée par le vendeur serait considérée pour le calcul de l’impôt sur les plus-values.

Conformément aux règles notifiées par le Conseil central des impôts directs, la contrepartie pour le transfert d’entreprise ou la vente par effondrement est calculée sur la base du plus élevé des éléments suivants:

UNE. Valeur comptable nette des actifs moins les passifs transférés avec substitution de la juste valeur des actifs prescrits (par exemple, bijoux, œuvres artistiques, actions, valeurs mobilières et biens immobiliers); ou alors

B. La contrepartie réelle reçue par le vendeur. Dans le cas où une contrepartie non monétaire est reçue, la juste valeur marchande de cette contrepartie non monétaire (telle que déterminée par le mécanisme indiqué au point A. ci-dessus) sera la contrepartie réputée.

En ce qui concerne le point A. au-dessus de la juste valeur substituée pour – (i) les biens immobiliers, il s’agira de la valeur du droit de timbre, (ii) les parts de participation, ce sera la valeur nette d’inventaire ajustée de la société sous-jacente, et (iii) les bijoux , le travail artistique, les actions non participatives et tout autre titre serait le prix qu’il atteindrait sur le marché libre.

Le point discutable à considérer est que si la genèse de la vente effondrée / vente d’entreprise en vertu de la Loi est que le transfert devrait être réalisé sans attribuer des valeurs spécifiques aux actifs et aux passifs, les règles encadrées sous le même pour la juste valeur réputée prévoient un mécanisme pour déterminer la valeur spécifique de chaque actif (c’est-à-dire la valeur comptable ou la juste valeur spécifiée). Cela est susceptible de poser des problèmes aux entreprises tout en maintenant que la transaction qu’elles ont conclue est une vente effondrée si elle est remise en question par les autorités fiscales.

Les règles ci-dessus pour le calcul de la juste valeur fiscale pour la transmission d’entreprise sont applicables indépendamment du fait que la transaction soit avec des parties liées ou avec des parties non liées / tierces et seront applicables à partir de l’exercice 2020-2021.

La modification conformément à la loi de finances 2021 est effective à compter du 1er avril 2020 et aurait un impact sur les transactions déjà conclues avant la mise en œuvre de la modification. La même chose peut conduire à une révision de la provision pour l’impôt pour les contribuables, dans les cas où l’entreprise transférée concerne les actifs spécifiés et il y a une révision à la hausse de la contrepartie de la vente en raison de la nouvellement constituée en matière de fiction. Cela peut également donner lieu à une sortie d’intérêts en raison d’un paiement à court terme de la taxe anticipée pour l’exercice 2020-2021. Même les entreprises qui ont adopté leurs états financiers avant que les règles ne soient prescrites devraient tenir compte de cet aspect.

En outre, comme les règles de la juste valeur prescrivent un mécanisme spécifique pour déterminer la juste valeur réputée d’un bien immeuble ou de tout autre bien (faisant partie de l’entreprise commerciale), cela donne lieu à une zone grise quant à savoir si l’acheteur serait obligé de: déduire l’impôt à la source au moment de leur transfert.

Nous devrons attendre et voir si les nouvelles règles apporteront de la clarté ou susciteront un débat entre les contribuables et les autorités fiscales.

(Les auteurs sont Amrish Shah – Associé chez Deloitte India, Madhvi Jajoo – Senior Manager chez Deloitte Haskins and Sells LLP et Shefali Ganatra – Deputy Manager chez Deloitte Haskins and Sells LLP)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.