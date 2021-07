Règles de la Journée de la liberté: les quatre restrictions Covid qui ne lèveront PAS après l’annonce de Boris | Royaume-Uni | Nouvelles

in

“De toute évidence, il y a une grande différence entre voyager dans un métro bondé et s’asseoir, tard dans la nuit, dans une voiture pratiquement vide sur la ligne de chemin de fer principale.”

Cependant, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré à la Chambre des communes cette semaine que les gens devraient adopter une approche prudente globale pour l’assouplissement des mesures de verrouillage ce mois-ci.

Il sera toujours conseillé aux gens de porter des couvre-visages dans les espaces encombrés et clos, comme dans les trains de métro très fréquentés.

Il a déclaré aux Communes : “Alors que nous apportons ces changements, il est si important que les gens agissent avec prudence et avec responsabilité personnelle.

« Par exemple, tout le monde devrait retourner au travail progressivement s’il travaille actuellement à domicile ; il devrait essayer de rencontrer des gens à l’extérieur dans la mesure du possible ; et il est attendu et recommandé que les gens portent des couvre-visages, sauf s’ils en sont exemptés, dans des environnements intérieurs surpeuplés. .”