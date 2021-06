Règles de poinçonnage de l’or 2021 : les bijoutiers ne vendront que des bijoux poinçonnés à partir du 16 juin – Vérifiez les points les plus fins

Voici quelques points à surveiller en ce qui concerne les nouvelles règles de poinçonnage 2021.

Les acheteurs de bijoux en or auront désormais l’assurance d’acheter de l’or pur. Le gouvernement a rendu obligatoire pour les bijoutiers de ne vendre que des bijoux poinçonnés. Le poinçonnage obligatoire des bijoux en or entre en vigueur le 16 juin 2021.

Cependant, dans un premier temps, le poinçonnage débutera dans les 256 districts du pays qui disposent de centres de marquage de dosage. En outre, les bijoutiers dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas Rs 40 lakh seront exemptés du poinçonnage obligatoire.

Dans le cadre du programme de poinçonnage du Bureau of Indian Standards, les bijoutiers sont enregistrés pour vendre des bijoux poinçonnés et reconnaissent les centres de test et de poinçonnage. Le règlement BIS (Hallmarking) a été mis en œuvre à partir du 14.06.2018.

Voici quelques points à surveiller en ce qui concerne les nouvelles règles de poinçonnage 2021 :

L’or des carats supplémentaires 20, 23 et 24 sera également autorisé pour le marquage de hall. Montres, stylos-plumes et types spéciaux de bijoux, à savoir. Kundan, Polki et Jadau seront exemptés du marquage de hall. Les bijoutiers peuvent continuer à racheter de vieux bijoux en or sans poinçon du consommateur. Afin de donner suffisamment de temps aux fabricants, grossistes et détaillants de bijoux en or, il n’y aurait aucune pénalité jusqu’en août. fin.Les vieux bijoux peuvent être poinçonnés tels quels, si possible par le bijoutier ou après fusion et fabrication de nouveaux bijoux.

Comment identifier si vous achetez des bijoux poinçonnés

Il y a 4 choses à garder à l’esprit lors de l’achat de bijoux poinçonnés :

1. Marque BIS

2. Pureté en carat et Finesse (n’importe laquelle)

a) 22K916 – Égal à 22 carats

b) 18K750 – Égal à 18 carats

c) 14K585 – Égal à 14 carats

d) 20, 23 et 24 carats également à poinçonner maintenant

3. Marque ou Numéro d’Identification du Centre de Poinçonnage

4. Marque d’identification ou numéro du bijoutier

Le poinçonnage permettra aux consommateurs et aux acheteurs de bijoux de faire le bon choix et de les éviter toute confusion inutile lors de l’achat d’or. À l’heure actuelle, seuls 30% des bijoux en or indiens sont poinçonnés. Selon le World Gold Council, l’Inde compte environ 4 lakhs de bijoutiers, dont seulement 35879 ont été certifiés BIS.

Le poinçonnage des bijoux et des artefacts est nécessaire pour améliorer la crédibilité des bijoux en or et la satisfaction du client grâce à l’assurance par un tiers de la pureté et de la finesse marquées de l’or, de la protection des consommateurs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.