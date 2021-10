Règles de retrait du système national de retraite pour les employés du gouvernement et du privé lorsqu’ils rejoignent le NPS avant ou après l’âge de 60 ans

Le calculateur de rente de NPS peut être utilisé par les abonnés sur les sites Web des agences de notation comme NSDL et Karvy Fintech.

L’ouverture d’un compte du Système national de retraite (NPS) permet d’économiser de l’argent pour sa retraite, car il s’accompagne d’options de retraite obligatoires. À l’échéance, une partie du corpus NPS peut être retirée mais est strictement conforme aux règles définies sous NPS. Pour effectuer une sortie ou pour effectuer un retrait d’un compte NPS, le Règlement PFRDA (Sorties et retraits sous NPS) de 2015 et ses modifications doivent être examinés. Pour la sortie prématurée, la sortie normale et la sortie due à la mort malheureuse de l’abonné, certaines conditions prédéfinies doivent être remplies.

Si vous voulez savoir quand peut-on retirer de l’argent du compte NPS, lisez la suite pour connaître les règles. Au moment de la sortie du NPS, lorsque le compte arrive à échéance, l’abonné NPS est autorisé à retirer un certain pourcentage du corpus tandis que sur le solde il y a une rente ou une pension obligatoire à vie. La pension doit être reçue des compagnies d’assurance-vie ou des fournisseurs de services d’annuités (ASP) constitués par PFRDA. Cependant, il existe une exception et il existe certains cas où le corpus du PRAN est payé au souscripteur ou au bénéficiaire sous forme de somme forfaitaire sans les mandater pour acheter une rente. Dans un tel cas, il n’y a aucune restriction pour tout abonné NPS d’acheter une rente du corpus en partie ou en totalité.

Le calculateur de rente de NPS peut être utilisé par les abonnés sur les sites Web d’agences de notation comme NSDL et Karvy Fintech.

Les normes de sortie sont basées sur les facteurs suivants :

Si vous adhérez avant entre 18 et 60 ans ou entre 60 et 70 ans Depuis combien d’années avez-vous été abonné au NPS avant de quitter/de vous retirer Si vous êtes un employé du gouvernement ou une personne non gouvernementale

I. Ouverture de compte NPS 18-60 ans

Catégorie : Sortie Prématurée (Sortie avant 60 ans/Retraite)

Secteur gouvernemental

une. Si le corpus est égal ou inférieur à 2,5 lakh, une somme forfaitaire est payable.

b. Si le corpus est supérieur à 2,5 lakh, au moins 80% du patrimoine de retraite accumulé doit être utilisé pour l’achat d’une rente prévoyant une pension mensuelle pour le souscripteur. Le solde de 20 % est payable forfaitairement à l’Abonné.

Secteur non gouvernemental

une. Être abonné depuis 10 ans.

b. Somme forfaitaire payable si le corpus est égal ou inférieur à 2,5 lakh.

c. Si le corpus est supérieur à 2,5 lakh, au moins 80% du patrimoine de retraite accumulé du souscripteur doit être utilisé pour l’achat d’une rente. Le solde 20% est payable sous forme de somme forfaitaire.

Catégorie : Sortie normale (60 ans ou plus) & Pension de retraite)

Secteur gouvernemental

une. Retrait forfaitaire autorisé si le corpus est égal ou inférieur à 5 lakhs.

b. Si le corpus est supérieur à 5 lakhs, au moins 40% du patrimoine de retraite accumulé du souscripteur doit être utilisé pour l’achat d’une rente prévoyant une pension mensuelle pour le souscripteur. Le solde de 60 % est versé sous forme de somme forfaitaire.

Secteur non gouvernemental

une. Le retrait forfaitaire est autorisé si le corpus est inférieur ou égal à 5 ​​lakhs.

b. Si le corpus est supérieur à 5 lakhs, au moins 40% du patrimoine de retraite accumulé du souscripteur doit être utilisé pour l’achat d’une rente. Le solde de 60 % est versé sous forme de somme forfaitaire.

II. Abonnés qui rejoignent NPS entre 60 et 70 ans

Secteur non gouvernemental

une. Si le corpus est égal ou inférieur à 2,5 lakhs, une somme forfaitaire est payable.

b. Si le corpus est supérieur à 2,5 lakhs, au moins 80% du patrimoine de retraite accumulé doit être utilisé pour l’achat d’une rente prévoyant une pension mensuelle pour le souscripteur. Le solde 20% est payable sous forme de somme forfaitaire.

Catégorie : Sortie normale (Sortie après 3 ans)

Secteur non gouvernemental

une. Retrait forfaitaire autorisé si le corpus est égal ou inférieur à 5 lakhs.

b. Si le corpus est supérieur à 5 lakhs, au moins 40% du patrimoine de retraite accumulé du souscripteur doit être utilisé pour l’achat d’une rente prévoyant une pension mensuelle pour le souscripteur. Le solde de 60 % est payable forfaitairement à l’Abonné.

