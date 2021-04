Règles de verrouillage du Maharashtra Covid-19: voici ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas entre aujourd’hui et le 30 avril

Le bureau du ministre en chef (CMO) a déclaré dans un communiqué que les ordonnances d’interdiction seraient également en vigueur pendant la journée en semaine. (Photo de champ)

Au milieu de l’augmentation continue du nombre de cas de COVID-19, le gouvernement du Maharashtra a annoncé un couvre-feu nocturne en semaine et un verrouillage pendant le week-end pour freiner la propagation du coronavirus. Le couvre-feu nocturne dans l’État sera effectif de 20 heures à 7 heures du lundi, soit du 5 avril au 30 avril. Le gouvernement de l’État a qualifié les nouvelles restrictions de «briser la chaîne». La campagne lancée par le gouvernement de l’État l’année dernière a été baptisée «Mission recommencez». Le bureau du ministre en chef (CMO) a déclaré dans un communiqué que les ordonnances d’interdiction seraient également en vigueur pendant la journée en semaine.

Un ministre du gouvernement de l’État a déclaré que seuls les services essentiels seront autorisés pendant le couvre-feu nocturne qui entre en vigueur à partir du 5 avril.

Une décision à cet égard a été prise lors de la réunion de haut niveau du conseil des ministres présidé par le ministre en chef Uddhav Thackeray, dimanche. Thackeray avait présidé la réunion par vidéoconférence.

Le gouvernement de l’État a déclaré que de nouvelles restrictions et des fermetures de week-end ont été imposées en gardant à l’esprit qu’elles ne nuiront pas aux moyens de subsistance des gens et au cycle économique. CM Uddhav Thackeray a également déclaré qu’il s’était entretenu avec toutes les parties prenantes concernant les nouvelles restrictions et avait sollicité leur coopération dans la stricte mise en œuvre des bordures.

Maharashtra Lockdown: tout ce que vous devez savoir sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

À l’exception des magasins de services essentiels comme les magasins médicaux et les épiceries, tous les autres magasins resteront fermés pendant la restriction de nuit et le verrouillage du week-end.Les centres commerciaux et les marchés resteront fermés le week-end et pendant le couvre-feu nocturne.Tous les bureaux privés seront fermés dans le cadre de ces restrictions. Ceux qui ont reçu des exemptions sont les banques, les pharmacies, les assurances, la bourse des télécommunications et les bureaux de soins médicaux.Les bureaux privés ont été invités à effectuer des travaux obligatoires à domicile, à l’exception de ceux de l’électricité, de l’approvisionnement en eau et de la gestion locale des catastrophes. à 50 pour cent de leur capacité. Les départements impliqués dans la gestion du COVID-19 ont été exemptés.Toutes les réunions du gouvernement de l’État se tiendront en ligne et les visiteurs seront interdits dans les bureaux.Pas plus de cinq personnes ne seront autorisées à se rassembler en un seul endroit, car l’article 144 du CRPC le sera. être en place même pendant la journée. Les jardins, les plages et tous les autres lieux publics resteront fermés au public de 20 h 00 à 7 h 00. Les transports en commun seront acheminés à 50% de leur capacité. Aucun passager debout ne sera autorisé dans les bus privés et publics.Tous les établissements d’enseignement – écoles, collèges et cours de coaching privés – seront fermés.Les examens de la classe 10 et de la classe 12 se poursuivront selon l’horaire annoncé.Les lieux de divertissement comme le cinéma salles, multiplexes, théâtres, salles de vidéo, clubs, complexes sportifs, piscines, auditoriums des parcs aquatiques resteront fermés, les lieux religieux resteront fermés aux fidèles, les rituels religieux y continueront, les restaurants et les restaurants en bord de route ne proposeront que des plats à emporter et les services de colis, les salons et les instituts de beauté resteront fermés, l’impression et la distribution de journaux se poursuivront. Le gouvernement a également autorisé toutes les activités liées à l’agriculture.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.