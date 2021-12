Règles de verrouillage: les règles que Boris Johnson pourrait annoncer aujourd’hui – 3 plans différents expliqués | Royaume-Uni | Des nouvelles

A Noël, il y a eu une pause dans la publication des données Covid. Aujourd’hui, le Premier ministre recevra les dernières statistiques et entendra les dernières orientations de ses conseillers scientifiques, avant d’annoncer sa décision finale sur les restrictions (le cas échéant) qu’il réintroduira.

Boris Johnson recevra aujourd’hui un briefing complet de ses conseillers scientifiques, après une pause de deux jours dans la publication des données Covid.

Le nombre d’admissions à l’hôpital et de décès liés à Covid depuis la veille de Noël sera un facteur clé dans toute décision prise par le Premier ministre.

Les gouvernements décentralisés d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont déjà réintroduit de nouvelles mesures Covid pour freiner la propagation d’Omicron.

M. Johnson avait précédemment déclaré qu’il « ne pouvait pas exclure » le renforcement de nouvelles restrictions et que le gouvernement « n’hésiterait pas à agir » si nécessaire après Noël.

LIRE LA SUITE: Boris veut offrir des conseils PAS des restrictions pour les fêtes du Nouvel An

Cependant, les lieux d’accueil, tels que les boîtes de nuit, étaient exonérés.

Une preuve de double vaccination ou un test Covid négatif est obligatoire dans certains contextes, comme les grands événements en salle.

Les Britanniques sont invités à travailler à domicile dans la mesure du possible.

De nombreux experts s’attendent à ce que la nouvelle vague Omicron culmine rapidement.

A NE PAS MANQUER :

Si le dernier vidage de données d’aujourd’hui suggère que ce sera le cas, il est alors probable que l’Angleterre s’en tiendra au plan B et aucune mesure supplémentaire ne sera introduite.

Régime C

Si les dernières statistiques ne montrent aucune amélioration significative des taux de cas, ou si les admissions à l’hôpital restent élevées, le PM pourrait alors envisager d’appliquer certaines ou toutes les restrictions du plan C.

Pour l’instant, un « plan C » complet n’a pas été publié par le gouvernement, cependant, les règles potentielles pourraient être :

La réintroduction de la règle de six

Les pubs et les restaurants doivent introduire une distance sociale de deux mètres ou reprendre le service à table uniquement « Enregistrement » dans les sites via l’application NHS Test and TracePasseports Covid requis pour les plus petits sitesRéintroduction d’une période d’isolement obligatoire de 10 jours pour les contacts d’un cas Covid positif

Mais dans le cadre du plan C, il serait peu probable que des écoles ferment.

Un verrouillage complet ou un disjoncteur de deux semaines

Un quatrième verrouillage complet ou même un soi-disant « disjoncteur » est hautement improbable, mais cela n’a pas été complètement exclu.

Cela ne serait introduit que si les dernières statistiques sont bien pires que prévu.

Dans le cadre de ces plans, les Britanniques seraient invités à rester à la maison à moins qu’ils n’aient à faire des déplacements essentiels, comme faire leur magasin d’alimentation hebdomadaire.

Tous les hôtels et commerces de détail non essentiels seraient contraints de fermer.

Mais les écoles devraient rester ouvertes malgré tout, car le gouvernement a déclaré qu’elles seraient le dernier secteur à fermer.