Règles de verrouillage mises à jour: Boris annonce le 17 mai la liste COMPLÈTE des nouvelles règles – ce que vous pouvez faire maintenant | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a déclaré que sa feuille de route hors verrouillage reste sur la bonne voie alors que le nombre de nouvelles infections à coronavirus continue de baisser. Dans un message optimiste adressé à la nation, M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni luttait contre la pandémie.

“Je tiens à vous remercier particulièrement parce que vos efforts ont visiblement porté leurs fruits”, a-t-il déclaré lors d’un briefing télévisé sur le coronavirus de Downing Street.

“C’est précisément grâce à vos efforts que je peux confirmer aujourd’hui que nous avons réussi nos quatre tests pour faciliter davantage le verrouillage en Angleterre.”

Les pubs, bars et restaurants peuvent rouvrir à l’intérieur à partir du 17 mai et les lieux de divertissement intérieurs tels que les cinémas et les musées seront également autorisés à accueillir les clients.

Pendant ce temps, les voyages internationaux ne seront plus illégaux et des sites tels que les stades sportifs et les théâtres seront également autorisés à rouvrir au public.

Dans une étape importante, les lignes directrices sur la distance sociale seront également allégées, les amis et les membres de la famille n’étant plus incités à éviter les contacts sociaux.

Au lieu de cela, le Premier ministre a déclaré que les Britanniques devaient apprendre à vivre avec le virus et qu’il était maintenant temps pour les gens d’utiliser leur propre jugement personnel en matière de contact social.

L’annonce est la première fois depuis le début de la pandémie que le gouvernement a déclaré qu’il était désormais possible pour les familles d’embrasser.

Cependant, dans un mot d’avertissement, il a été rappelé aux Britanniques qu’un contact personnel étroit reste l’un des moyens les plus directs de transmettre le coronavirus.

Les règles de distanciation sociale et de port du masque dans les lieux publics tels que les pubs et les supermarchés resteront en place.

Les ministres ont approuvé l’assouplissement des restrictions lors d’une réunion du Cabinet ce matin.

Dans son intégralité, l’assouplissement des restrictions signifie à partir de lundi prochain:

Les personnes en Angleterre peuvent se rencontrer à l’extérieur en groupes de 30 personnes maximum, ou à l’intérieur en groupes de six personnes maximum, ou en tant que deux ménages Les lieux de divertissement intérieurs peuvent rouvrir en même temps que l’hospitalité intérieure Les arènes extérieures pourront accueillir des événements en direct avec une participation réduite Sport et exercice en salle organisés Les cours peuvent reprendre et les saunas et hammams rouvrir Les hôtels, auberges et chambres d’hôtes peuvent recommencer à accepter des invités Les mariages et autres cérémonies d’événements de la vie peuvent avoir lieu avec jusqu’à 30 personnes, et le plafond des funérailles sera levé Les élèves des écoles secondaires n’auront plus besoin de porter de vêtements masques faciaux dans les salles de classe, et tous les enseignements universitaires en face à face peuvent reprendre Les voyages internationaux vers les pays de la liste verte seront autorisés Les lignes directrices relatives aux contacts sociaux seront supprimées et les Britanniques seront autorisés à étreindre à nouveau des contacts étroits Les résidents des centres de soins seront autorisés jusqu’à cinq visiteurs désignés

Au cours des dernières 24 heures, 2357 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés par un test positif.

Pendant ce temps, quatre autres décès ont été enregistrés, soit une baisse de plus de 33% en une semaine.

Dans le même temps, plus de 35 millions de Britanniques – plus des deux tiers de tous les adultes – ont désormais reçu au moins un vaccin contre le coronavirus.

Plus d’un tiers de la population a également reçu la deuxième dose nécessaire pour assurer une protection complète.

Une déclaration conjointe du professeur Chris Whitty et de ses homologues en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord a déclaré: << Suite aux conseils du Joint Biosecurity Center et à la lumière des données les plus récentes, les médecins en chef du Royaume-Uni et le directeur médical national du NHS England conviennent que le niveau d'alerte britannique devrait passer du niveau 4 au niveau 3.

«Grâce aux efforts du public britannique en matière de distanciation sociale et à l’impact que nous commençons à voir du programme de vaccination, le nombre de cas, les décès et les pressions dans les hôpitaux de Covid ont constamment baissé.

«Cependant, Covid circule toujours avec des gens qui attrapent et propagent le virus chaque jour, nous devons donc tous continuer à être vigilants.

«Cela reste une pandémie majeure dans le monde.

“Il est très important que nous continuions tous à suivre de près les directives et que chacun reçoive les deux doses du vaccin quand on lui le propose.”