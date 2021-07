Règles de voyage en France : NOUVELLES règles de quarantaine pour la France – liste complète des changements | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement britannique a décidé d’aller de l’avant avec la réouverture le 19 juillet malgré le pays confronté à son plus grand nombre de cas de Covid depuis des mois. Les voyages internationaux ont été autorisés à reprendre depuis mai, mais ont été très limités grâce aux catégorisations des destinations Vert, Ambre et Rouge. Dès la réouverture, les Britanniques revenant des pays de la liste orange n’auront plus à se mettre en quarantaine tant qu’ils auront reçu deux doses du vaccin COVID-19 et présenteront un test PCR négatif à leur arrivée.

Liste complète des nouvelles règles pour le Royaume-Uni et la France

Le gouvernement britannique a décidé que les mesures pour les arrivées en provenance de France resteraient en place à partir du 19 juillet, malgré un assouplissement important pour les autres destinations.

Les arrivants en provenance de France devront continuer la mise en quarantaine dans leur propre logement pendant dix jours et passer un test du jour deux et du jour huit.

Ceci quel que soit le statut vaccinal, contrairement aux règles qui entrent en vigueur le 19 juillet.

Le changement de règles pour la France intervient après la présence persistante de cas du variant Beta, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, dans le pays.

