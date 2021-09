Règles d’engagement : le grand rêve des réseaux sociaux indiens

Bien que les applications indiennes constituent une alternative solide aux applications américaines et chinoises, elles sont également confrontées à un problème unique de compréhension des sentiments indiens et à la responsabilité de travailler avec les décideurs indiens.

Par Srinath Srinivasan

Les entrepreneurs indiens ont aujourd’hui des arguments solides pour créer des plateformes sociales pour leurs concitoyens. La ferveur croissante du nationalisme des données, le vide laissé par les canaux de médias sociaux chinois interdits et le besoin toujours croissant de l’Indien ordinaire d’exprimer son opinion aux niveaux national et international ont entraîné la naissance d’un certain nombre d’applications de médias sociaux. Bien que les applications indiennes constituent une alternative solide aux applications américaines et chinoises, elles sont également confrontées à un problème unique de compréhension des sentiments indiens et à la responsabilité de travailler avec les décideurs indiens.

« Les entrepreneurs indiens sont mieux placés pour connaître les sentiments des différents groupes de personnes en Inde. Ils peuvent créer des plateformes qui peuvent d’abord mieux comprendre les utilisateurs avant de les modérer », explique Anurag Ramdasan, responsable des investissements, 3one4 Capital. La firme a investi dans Koo, qui promet de projeter la voix des Indiens à l’échelle mondiale. « Si vous regardez attentivement, seul le contenu en anglais sur Koo est principalement politique. Les utilisateurs dans les langues locales parlent principalement de leurs intérêts quotidiens et de leur mode de vie. Twitter, de loin, n’a pas ce genre de discours », explique Ramdasan.

La question est cependant de savoir si les plateformes indiennes peuvent avoir réduit le bruit, l’éclairage au gaz et le tapage sur leurs publications contrairement à Twitter et Facebook ? Il semble que les entrepreneurs indiens essaient certaines façons de le faire. Pepul, qui promet d’être l’alternative la plus sûre et la plus conviviale au format d’histoire Instagram et Facebook, teste la vérification des utilisateurs pour tous et a défini ses propres règles de modération. « Premièrement, nous voulons que l’utilisateur soit réel, vérifié et soit constamment en contact avec les membres de la communauté qui jouent également le rôle de modérateurs. Ensuite, nous introduisons quelque chose appelé « Karma », qui garde une trace des bonnes et des mauvaises activités de l’utilisateur », explique Suresh Kumar G, fondateur et PDG de Pepul. « Nous n’autoriserons aucune forme de propagande blessant les sentiments des autres ou visant à inciter à la violence. »

MYn, une plateforme de contenu qui vise à généraliser le commerce de proximité, fournit MYn ID, un identifiant alphanumérique à 7 chiffres qui identifie un utilisateur sur la plateforme. La plateforme prend une photo de l’utilisateur au moment de l’inscription, qui en utilisation réelle n’apparaît pas sur le profil public de l’utilisateur. « MYn ID et la photographie nous permettent de vérifier un utilisateur et de fermer son compte si son contenu est abusif ou signalé. L’ID est leur seul moyen de se connecter à l’application. De plus, le système se recalibre et vérifie le contenu en temps réel pour l’authenticité et les abus », explique AS Rajagopal, fondateur et PDG de Myn.

Bharatam, qui promet d’être l’alternative Facebook de Noida, veut éviter toutes les polémiques que Facebook a traversées au cours de sa croissance. « Nous avons créé l’application dans le but d’avoir tout ce que les applications américaines et chinoises accompagnaient. Nos équipes et systèmes qui modéreront le contenu et traiteront les griefs seront basés en Inde et non à l’extérieur. Nous ne partagerons ni ne vendrons les données des utilisateurs à qui que ce soit pour quelque raison que ce soit », a déclaré Neeraj Bisht, fondateur et PDG de Bharatam.

Alors que les plateformes sont optimistes quant au maintien de la philosophie et des principes fondateurs, le vrai test commence lorsqu’elles évoluent. Alors que le gouvernement appelle les plateformes à avoir une conversation sur l’élaboration de réglementations, l’idée d’une autorégulation par ces plateformes limite les efforts.

Il n’y a pas eu de norme d’autorégulation définie qui a été testée et prouvée pour réduire le chaos. Les équipes qui maintiennent les normes de la communauté sur Facebook, Twitter, etc., siègent à distance aux États-Unis, appliquant leurs normes dans d’autres régions du monde. Il n’existe pas encore d’approche préventive claire pour résoudre les problèmes d’identité sur ces plateformes. Les systèmes d’aujourd’hui reposent sur un retour d’information constant des utilisateurs sur ce qui est bon et fait appel à leurs normes. Le plus grand défi et la plus grande opportunité pour le gouvernement indien et les plateformes sociales indiennes sont les mêmes : arrêter de travailler en vase clos et s’impliquer profondément dans ce cycle de rétroaction et de modération.

