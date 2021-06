Règles des comptes communs des bureaux de poste : le gouvernement publie des éclaircissements sur les régimes NSC, SCSS et autres

Dans le cas des SCSS, une personne physique peut ouvrir un compte à titre individuel ou conjointement avec un conjoint.

En tant qu’investisseur dans des plans d’épargne postale, vous pouvez les détenir sur un compte unique ou sur un compte joint. Le gouvernement a apporté des précisions pour les investisseurs détenant des comptes joints dans les plans d’épargne postale.

À l’heure actuelle, les Règles générales de la promotion de l’épargne du gouvernement, 2018 ont un mécanisme clairement défini pour l’ouverture de compte, le dépôt, le transfert ou le retrait de fonds d’un compte. Cependant, des interrogations ont été soulevées concernant la clôture du Compte et la demande de duplicata de livret par les investisseurs des plans d’épargne postale notamment parce qu’il pourrait y avoir un mode de détention différent.

La clarification du gouvernement est importante car en plus de la tenue de compte unique, on est autorisé à maintenir des comptes de type A et B communs dans les régimes de PO. La clarification concerne le fonctionnement des comptes communs de type B dans le cadre des plans d’épargne nationaux tels que NSC, SCSS et autres.

Le compte commun de type A peut être ouvert conjointement au nom d’un maximum de trois adultes payable à tous les titulaires conjointement ou au(x) survivant(s) tandis qu’un compte commun de type B peut être ouvert conjointement au nom d’un maximum de trois adultes payable à l’un des titulaires de compte ou au(x) survivant(s).

Le Département des affaires économiques du ministère des Finances a précisé que toutes sortes d’opérations sont autorisées par l’un des déposants ou le déposant survivant individuellement en cas de compte commun de type B.

Cependant, dans la demande de transfert de compte ou de certificats en cas de bureaux de poste non CBS et de transfert aux bureaux de poste annexes, les signatures de tous les déposants d’un compte commun de type A ou de type B doivent être obtenues, comme il faut des spécimens de signature de tous les déposants.

Par conséquent, toutes les opérations de compte, y compris la fermeture, l’émission d’un duplicata de livret et le transfert de compte, etc., pourront être effectuées par l’un des déposants conjoints ou le survivant en cas de compte de type B conjoint pour tous les régimes, à l’exception de Senior. Caisse d’Epargne Citoyenne (SCSS) dans le cadre des Caisses Nationales d’Epargne.

Dans le cas des SCSS, une personne physique peut ouvrir un compte à titre individuel ou conjointement avec un conjoint. L’intégralité du dépôt en compte joint est imputable au seul premier titulaire du compte. Les deux conjoints peuvent ouvrir un compte unique et des comptes communs avec un dépôt maximum de Rs 15 lakh sur chaque compte, à condition que les deux soient individuellement éligibles pour ouvrir le compte.

Dans le cas du Compte SCSS, étant donné que la totalité du montant du dépôt est attribuable au premier titulaire du compte, seul le retrait des intérêts trimestriels est autorisé à être effectué par l’un ou l’autre des déposants communs ou survivant dans le cas du compte B. Tapez compte.

En ce qui concerne les opérations restantes du compte SCSS commun de type B, soit le premier titulaire du compte peut effectuer toutes les opérations, soit la signature du premier titulaire du compte est obligatoire dans tous les formulaires de demande de diverses opérations du compte.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.