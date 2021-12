Règles du Plan C Covid – Chaque nouvelle restriction qui pourrait être introduite avant Noël | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des règles d’auto-isolement plus strictes

En août dernier, les règles concernant l’auto-isolement ont été modifiées pour permettre à ceux qui sont entrés en contact avec une personne infectée de ne pas s’auto-isoler tant qu’ils étaient complètement vaccinés.

L’émergence de la variante Omicron a entraîné plusieurs changements à cette mesure, dont le dernier indique que vous pouvez éviter l’auto-isolement si vous êtes considéré comme un contact étroit d’un cas Omicron en effectuant des tests quotidiens.

Néanmoins, le n ° 10 peut ressentir le besoin de rétablir la règle d’auto-isolement obligatoire de 10 jours pour tous les contacts étroits, quel que soit le statut vaccinal d’une personne.

En effet, vendredi dernier, Nicola Sturgeon a annoncé le retour de cette restriction exacte pour l’Écosse.

Check-in pour les lieux d’accueil

Le public pourrait le plus tôt possible être à nouveau invité à s’enregistrer dans les pubs et les restaurants, en utilisant l’application NHS Covid.

La règle a été utilisée à des stades antérieurs de la pandémie, mais a été supprimée après que la « pingdémie » a forcé des milliers d’employés et de clients à s’auto-isoler – ce qui a entraîné des pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs.

Alors que plus de 50 000 cas quotidiens persistent et que la variante Omicron continue de se propager dans les communautés, la mesure pourrait bientôt être remise en jeu.