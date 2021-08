Règles et tarifs ⋆ Crypto nouveaux médias

Bitcoin est souvent présenté comme un réseau mondial de paiement en crypto-monnaie qui n’inclut aucun frais de transaction. Cette déclaration est vraie dans une certaine mesure, mais elle ne raconte pas toute l’histoire. Par exemple, aucun frais Bitcoin n’est impliqué pour le destinataire sur toute transaction Bitcoin provenant d’un autre utilisateur sur le réseau. Mais parfois, des frais Bitcoin sont impliqués, bien que très minimes.

Les frais de transaction dans le monde Bitcoin ne sont pas inclus dans chaque transaction. Au lieu de cela, la plupart des portefeuilles de devises numériques Bitcoin permettent aux utilisateurs d’inclure des frais supplémentaires pour accélérer la transaction elle-même en option. En accélérant, une transaction incluant des frais minimes sera priorisée dans l’espace de bloc réseau suivant, tandis que les transactions sans frais ont une priorité inférieure.

Les frais de transaction

Pour être considérée comme complète, chaque transaction ou donnée bitcoin doit être ajoutée à la blockchain, le grand livre public officiel contenant toutes les données des transactions bitcoin. Les mineurs font le travail de validation des transactions et de les ajouter à la blockchain.

Les mineurs et les développeurs dépensent d’énormes quantités de puissance et d’énergie de calcul pour une récompense financière. Chaque bloc (une collection de transactions ne dépassant pas 1 Mo) ajouté à la blockchain s’accompagne d’une prime appelée récompense de bloc, d’un pourcentage d’environ 6,25 BTC et de tous les frais envoyés avec les transactions incluses dans le bloc.

Pour cette raison, les mineurs ont une incitation financière à prioriser la validation des transactions ou des échanges qui incluent un pourcentage plus élevé. Cependant, pour quelqu’un qui cherche à envoyer des fonds et à le faire confirmer, les frais appropriés peuvent varier considérablement, en fonction de nombreux facteurs.

Bien que les frais ne dépendent pas du montant que vous envoyez, les paiements dépendent des conditions du réseau au moment et de la taille des données de votre transaction.

Frais de transaction Bitcoin

Les exceptions spécifiques à l’inclusion d’un prix de transaction n’affectent pas la vitesse de la transaction. Par exemple, dans le client Bitcoin Core, les frais ne sont pas requis si votre transaction a une taille inférieure à 1 000 octets, n’a que des sorties de 0,01 BTC ou plus et a une priorité suffisamment élevée. Toutes ces conditions doivent être remplies pour que cette exception soit applicable.

Si ces conditions de paiement ne sont pas remplies, des frais standard de 0,0001 BTC par millier d’octets seront ajoutés pour traiter la transaction. Les utilisateurs du client Bitcoin Core remarqueront chaque fois que des frais de transaction sont inclus, car le client invitera l’utilisateur à accepter ou à rejeter les frais associés à la transaction. Rejeter ces frais réduit la priorisation et affecte la vitesse à laquelle les confirmations de réseau sont appliquées, cependant.

Frais de transaction moyens en bitcoins

La plupart des transactions Bitcoin ont une taille d’environ 500 à 600 octets et, selon la sortie, peuvent ou non être soumises à des frais de transaction (TX) de 0,0001 BTC. Y compris une transaction dans un réseau, un bloc est entièrement aléatoire mais est affecté par les frais de transaction (TX) (si nécessaire).

Chaque bloc laisse 50 000 octets d’espace pour les transactions hautement prioritaires – quels que soient les frais de transaction (TX) – à inclure (environ 100 transactions par bloc).

Après cela, les transactions soumises à des frais fixes de 0,00001 BTC/kilo-octet sont ajoutées au bloc, les transactions les plus élevées par kilo-octet étant incluses en premier. Ce processus est répété jusqu’à ce que la taille du bloc atteigne une taille de 750 000 octets.

État du réseau

Étant donné qu’un bloc de la blockchain Bitcoin ne peut tenter qu’une taille de transaction médiane de 1 Mo d’informations, un nombre limité de transactions peut être inclus dans un bloc donné. Par conséquent, en période de congestion, lorsque de nombreux utilisateurs envoient des fonds, il peut y avoir plus de transactions en attente de confirmation qu’il n’y a d’espace dans une blockchain.

Lorsqu’un utilisateur décide d’envoyer des fonds et que la transaction est diffusée, celle-ci entre dans un premier temps dans le pool mémoire (mempool) avant d’être incluse dans un bloc. À partir de ce pool de mémoire, les mineurs choisissent les transactions à inclure, en donnant la priorité à celles avec des frais plus élevés.

Si le mempool est complet, le marché des frais peut devenir une concurrence : les utilisateurs seront en concurrence pour faire passer leurs transactions dans le prochain bloc en incluant des frais plus élevés.

Finalement, le marché atteindra une redevance d’équilibre maximale que les utilisateurs sont prêts à payer, et les mineurs travailleront dans l’ensemble du pool de mémoire dans l’ordre. À ce stade, une fois que le trafic aura diminué, la redevance d’équilibre redescendra.

Taille de la transaction

Encore une fois, étant donné qu’un bloc sur la blockchain Bitcoin ne peut contenir plus de 1 Mo d’informations, la taille de la transaction est une considération essentielle pour les mineurs. Les petites transactions sont plus faciles à valider ; les transactions plus importantes demandent plus de travail et plus d’espace dans le bloc. Pour cette raison, les mineurs préfèrent inclure des transactions plus petites. À l’inverse, une transaction plus importante nécessitera des frais plus élevés pour que votre transaction soit confirmée.

Des frais de transaction en hausse

Les frais de Bitcoin par transaction ont décuplé entre février 2020 et février 2021 sur une moyenne de 30 jours. En février 2020, les frais étaient de 60 cents. Au 8 février. En 2021, les frais s’élevaient à 12,46 $, ce qui représente une croissance de 1 976,66 %. Depuis le début de l’année, les frais ont augmenté de 81,1 %. L’augmentation des frais de transaction BTC (TX) est en corrélation avec la récente augmentation de la valeur de l’actif. Le rapport explore les moteurs de la hausse des frais de transaction.

Conclusion

Le coût réel d’une transaction fluctue. Vérifiez les coûts moyens du moment avant d’inclure des frais de transaction (TX). Pour plus de sécurité, incluez des frais plus élevés que la moyenne pour augmenter les chances que votre transaction soit incluse dans le prochain bloc dans un délai d’environ 10 minutes.

FAQ

Comment sont calculés les frais de transaction Bitcoin ?

Calculez la taille de votre transaction en octets, multipliez-la par la taille médiane en octets, prenez la réponse en satoshis, divisez-la par 100 millions (ou 1e8 sur une calculatrice scientifique), obtenez la réponse en bitcoin, puis convertissez-la en USD.

Frais de transaction = taille de la transaction (octet) Frais par octet (sat/octet) Les frais de transaction sont calculés en fonction de la taille de la transaction et sont payés en bitcoin.

Quels sont les frais de transaction (TX) moyens pour Bitcoin ?

Selon plusieurs sources, les frais de transaction BTC (TX) moyens sont de 23 USD. Heureusement; il existe des moyens de réduire les coûts. Par exemple, en 2017, lors du pic du dernier marché haussier de Bitcoin (BTC), les frais de transaction moyens ont atteint 50 USD.

Bitcoin facture-t-il des frais de transaction (TX) ?

Bitcoin, dans une certaine mesure, ne facture pas de frais de transaction (TX). Aucun frais de transaction (TX) n’est impliqué pour le destinataire sur toute transaction Bitcoin provenant d’un autre utilisateur sur le réseau. Mais parfois, des frais de transaction (TX) sont impliqués, bien que très minimes.

Qui perçoit les frais de transaction BTC (TX) ?

Dans Bitcoin, l’expéditeur paie toujours les frais pour pousser une transaction tandis que le destinataire l’obtient gratuitement. Ainsi, le vendeur pourrait économiser de 1,8 à 3 % par transaction.

Comment éviter les frais de transaction Bitcoin (TX) ?

Utiliser des dépôts bancaires et des ordres à cours limité : En général, l’utilisation de virements bancaires pour financer un compte crypto, l’achat avec une carte de crédit et l’utilisation d’ordres de marché au lieu d’ordres à cours limité peuvent entraîner des frais fixes plus élevés.

