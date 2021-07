Règles étranges du préservatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans le village olympique

Que se passe-t-il lorsque vous rassemblez tout un tas d’athlètes en bonne forme physique du monde entier ? Sexe. Beaucoup, beaucoup de sexe.

Les Jeux Olympiques ont longtemps été connus comme un lieu de débauche ; Ryan Lochte a déclaré à ESPN en 2012 que 70 à 75 pour cent des olympiens s’y mettent aux Jeux, et c’est la raison pour laquelle ils distribuent autant de préservatifs.

Mais malheureusement, l’autre activité physique préférée des athlètes peut sembler un peu différente cette année. Voici l’accord avec le nouveau règlement sans sexe aux Jeux de Tokyo 2020.

Quel est le problème avec les préservatifs dans le village olympique ?

La tradition de distribuer des préservatifs aux Jeux olympiques remonte aux Jeux de 1988 à Séoul. L’objectif était d’encourager les rapports sexuels protégés et de faire connaître le VIH et le sida. Depuis lors, la distribution de préservatifs aux athlètes olympiques est une tradition de longue date.

Selon USA Today, 8 500 préservatifs ont été distribués lors des Jeux de Séoul tandis que plus de 450 000 préservatifs ont été mis à disposition lors des Jeux olympiques d’été de 2016. Ce qui signifie, oui, ces athlètes chauds, en forme et légèrement vêtus sont absolument occupés après leur descente. le champ.

Quelles sont les règles du préservatif 2020 ?

À la page 34 du vaste livre de jeu des Jeux olympiques de Tokyo, les athlètes sont invités à “éviter les formes de contact inutiles”, qui incluent les câlins, les poignées de main et les high-five. Mais comme la subtilité n’est pas le point fort de tout le monde, les règles ont été imposées par le fait que des préservatifs seront toujours distribués cette année… mais pas avant que les athlètes ne quittent Tokyo.

Au lieu de centaines de milliers de revêtements, seulement 160 000 seront distribués à plus de 11 000 athlètes. C’est très différent d’avant lorsque, selon Distractify, des distributeurs de préservatifs étaient “disponibles dans chaque salle de restauration et salon autour du village olympique” pendant les Jeux de Rio.

Pourquoi le comité d’organisation olympique a-t-il appliqué ces règles ?



Si vous vous demandez pourquoi le comité s’embête même à distribuer des préservatifs s’il ne veut pas que les athlètes les utilisent maintenant, c’est parce qu’apparemment tout le but de la tradition était de “sensibiliser” sur le sida et de ne pas foutre tout le monde dans la peau vue. Même si les Jeux se déroulent pendant COVID-19, ces mesures strictes sont en place pour tenter de limiter la propagation du virus.

Bien que cela ressemble littéralement à la prémisse de Too Hot To Handle, il s’avère que les ramifications de la violation des règles des Jeux olympiques sont encore plus hardcore que dans l’émission de téléréalité. Le 18 juin, The Guardian a rapporté que les athlètes du village olympique qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale pourraient être condamnés à une amende, disqualifiés et / ou expulsés.

Que pensent les athlètes des règles du préservatif ?

Entre l’étrange distribution de préservatifs et les lits en carton, on pourrait penser que les Olympiens 2020 auront une compétition très célibataire. Mais compte tenu de la façon dont 75 pour cent des athlètes réussissent généralement aux Jeux selon un exposé d’ESPN, et depuis que le gymnaste irlandais Rhys Mcclenaghan a montré que les lits recyclables peuvent en fait résister à beaucoup de mouvements, j’ai le sentiment qu’il y aura beaucoup de règles. les casseurs rentrent chez eux avec l’or … ou au moins encore quelques crans de plus sur leurs Nike.

