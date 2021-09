Règles extrêmes de la WWE : 6 moments formidables (et douloureux) au fil des ans

Ryback affronte John Cena à travers la scène (Extreme Rules 2013)

Ryback n’est qu’un lointain souvenir pour certains fans de la WWE et un inconnu pour d’autres, mais il y a eu une période de temps au début de la course des poids lourds où il était l’un des lutteurs les plus excitants de la WWE TV. À son apogée, Ryback a été mis dans une querelle avec John Cena et l’un des points forts de la brève rivalité a été le match Last Man Standing à Extreme Rules 2013.

Le match douloureux entre les deux superstars musclées a été percutant et a comporté sa juste part de moments mémorables. Le plus gros d’entre eux, celui qui a fait de Ryback une bête absolue, a eu lieu lorsque Ryback a taclé John Cena à travers un panneau de scène. Ce panneau n’avait aucune chance, car le duo l’a traversé en se dirigeant vers le sol. Le match s’est cependant terminé par un non-concours.