Règles fiscales Diwali Bonus 2021 : Vous avez reçu de l’argent, une voiture ou de l’or de l’employeur ? Vérifier les implications fiscales

La plupart des entreprises offrent Diwali Bonus à leurs employés. Le bonus est généralement fourni en espèces. Certaines entreprises offrent également un bonus Diwali en nature. Bien qu’il soit de la prérogative de l’employé de décider comment dépenser ou utiliser le bonus Diwali, il est important de connaître les règles fiscales qui s’appliquent au bonus fourni par l’employeur. Dans une interaction par e-mail avec FE Online, le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India, a expliqué les diverses implications fiscales sur le Diwali Bonus reçu par les employés de leurs employeurs. Extraits :

Quelles sont les règles fiscales qui s’appliquent au Diwali Bonus ?

Conformément aux dispositions de la loi sur les technologies de l’information, les primes reçues par un employé sous forme d’espèces seront imposables sous la rubrique « Revenus salariaux » et les mêmes seraient soumis à l’impôt conformément aux taux de dalle.

Combien Diwali Bonus attire l’impôt ?

Comme indiqué ci-dessus, la totalité du montant reçu à titre de Diwali Bonus sera imposable au taux de la dalle applicable à l’employé.

Combien d’impôts un employé devra payer s’il reçoit Rs 1 lakh comme bonus Diwali ?

L’imposition du bonus dépendrait du revenu total de l’employé. Le bonus Diwali serait imposable sous la rubrique « Revenu du salaire » et imposé au taux de la dalle applicable au contribuable. Cependant, contre une telle prime, le contribuable pourrait prétendre à la déduction forfaitaire sur salaire, à toute autre déduction et exonération selon la nature des revenus et des investissements.

Devrai-je payer des impôts si je reçois le bonus Diwali en nature et non en espèces ?

Conformément à la règle 3(7)(iv) des règles informatiques, si un employé reçoit un cadeau Diwali en nature (bons/coffrets/jeton) et que la valeur totale de ce type est de Rs. 5 000 ou plus au cours d’un exercice, alors ces mêmes éléments seront assujettis à l’impôt en tant qu’avantages indirects sous la rubrique « Salaire ». Si, le montant total de la nature est inférieur à Rs. 5 000, le même sera exonéré d’impôt. Il est pertinent de noter qu’en cas de franchissement de seuil, la totalité du montant perçu serait soumise à l’impôt.

Combien d’impôts devrai-je payer si mon entreprise offre une pièce d’or ou une voiture comme bonus Diwali ?

Les règles d’imposition sur la pièce d’or ou la voiture en tant que bonus Diwali sont comme discuté ci-dessus

Existe-t-il des moyens d’économiser de l’impôt sur le Diwali Bonus ?

Non, il n’y a pas de déductions fiscales spécifiques disponibles sur les bonus reçus, à l’exception des limites décrites ci-dessus.

Quelles sont les meilleures façons d’investir le bonus Diwali ?

À la date d’aujourd’hui, il existe de nombreux instruments financiers où une personne peut investir ses fonds excédentaires. Certaines des options de placement les plus populaires sont les suivantes :

1. Obligations d’État

2. Caisse de prévoyance publique

3. Fonds de pension

4. Fonds communs de placement

5. Actions de participation / Débentures / Actions étrangères

En dehors de cela, quelques autres points qu’un individu doit considérer sont son appétit pour le risque, le taux de rendement requis, l’horizon temporel, la disponibilité des fonds, les coûts de transaction, etc. afin de choisir la meilleure option d’investissement.

