Règles GLoBE : pour commencer

Cependant, l’Inde ne doit pas encore s’y précipiter ; en tout état de cause, les modifications apportées à la législation nationale pour refléter les principes des règles GloBE doivent suivre une vaste consultation des parties prenantes



Par Mukesh Butani

Le 20 décembre 2021, l’OCDE a publié le modèle de règles anti-érosion de la base mondiale. Les règles modèles (également appelées règles « GloBE ») font partie d’une solution à deux piliers : le pilier 1 accorde des droits d’imposition aux juridictions du marché et le pilier 2 établit un impôt minimum global sur les sociétés de 15 %—pour relever les défis fiscaux qui se posent. de la numérisation de l’économie mondiale.

La solution à deux piliers a été acceptée par 137 des 141 juridictions membres du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS—l’Inde est membre du Cadre inclusif.

Les règles types sont complexes, mais donneront naissance à un ensemble de principes communs au niveau du droit national et des traités pour imposer les revenus d’entreprises spécifiées jusqu’à présent, soit non taxées, soit taxées à des taux inférieurs. Les trois principes qui sous-tendent l’impôt minimum mondial comprennent deux règles d’inclusion du revenu (IIR) et des règles de paiement sous-taxé (UTPR) qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cadre national, et un, les règles d’assujettissement à l’impôt (STTR), dans le du cadre du traité.

Les règles ont été conçues comme une « approche commune », laissant la décision aux nations individuelles d’adopter les règles, ce qui signifie qu’elles doivent nécessairement accepter son application par les autres membres. Ils fournissent un modèle que les juridictions peuvent traduire en modifications du droit interne, pour mettre en œuvre le pilier 2 dans un délai convenu.

Les règles GloBE s’appliquent aux entreprises multinationales dont les revenus mondiaux annuels sont de 750 millions d’euros, à l’exclusion de certaines entités gouvernementales, à but non lucratif et des fonds de pension. L’impôt minimum mondial impose aux EMN la responsabilité de payer sur les bénéfices excédentaires un taux d’imposition complémentaire représentant la différence entre leur taux d’imposition effectif (pour chaque juridiction) et le taux d’imposition national en vigueur. La principale responsabilité de payer cet impôt incombe à l’entité juridictionnelle de la multinationale qui a mis en œuvre l’IIF. Dans la mesure où une partie de l’impôt complémentaire n’est pas payée en vertu de l’IIR, l’UTPR s’appliquera sur les bénéfices résiduels, qui seront répartis entre les juridictions qui ont mis en œuvre des changements dans le cadre juridique national. Un ensemble complexe de règles est prescrit pour l’attribution, y compris pour la restructuration d’entreprise, les structures de holding, etc.

La mise en œuvre des règles modèles pourrait faire face à des défis, y compris les délais ambitieux pour le changement de la législation nationale d’ici 2023. Un autre défi important est la volonté de la part des législateurs américains d’adopter un GILTI modifié (Global Intangible Low Taxed Income) – un -règle d’abus concernant les sociétés étrangères contrôlées à l’étranger des sociétés américaines. Les États-Unis sont le principal moteur depuis juillet 2021, lorsque la nouvelle administration a exprimé son soutien. Ainsi, le retard apparent ou l’échec potentiel de l’adoption d’une législation qui réorganise ses règles nationales GILTI a suscité des doutes.

Il est largement admis que l’Inde acceptera les règles GloBE, mais le calendrier de son adoption reste incertain. Je ne prévois pas de changements dans la législation nationale dans le budget FY23, et il est probable que l’Inde attendra et surveillera la mise en œuvre par d’autres. Cela dit, de nombreuses différences entre le système fiscal indien et les aspects de conception de GloBE devront être traitées, en dehors de l’alignement des définitions utilisées dans les règles modèles avec les définitions du droit interne indien. À titre d’exemple, l’Inde n’a pas de règles sur les sociétés étrangères de contrôle (CFC) et celles-ci devront être inscrites dans sa loi sur l’impôt sur le revenu. Autre illustration : l’Inde ne s’appuie pas sur la consolidation des revenus à des fins fiscales, concept central à l’adoption du modèle GLoBE. Au lieu de cela, le droit interne indien reconnaît le calcul du revenu sur la base de l’entité juridique et après avoir effectué des ajustements aux bénéfices comptables calculés selon les GAAP/IFRS indiens. L’Inde pourrait être avantagée par rapport aux pays qui ont un régime CFC existant, à condition que son nouveau régime CFC soit aligné sur le cadre GloBE.

Bien que les changements dans le cadre fiscal international et le soutien indéfectible de l’Inde à la solution du 2 pilier de l’OCDE fassent pression pour modifier la législation nationale, il est conseillé de ne pas se précipiter, en particulier sur les propositions GloBE. Outre la complexité de la mise en œuvre, tous les regards sont tournés vers les États-Unis faisant le premier pas pour modifier leurs règles nationales, car un processus bloqué pourrait conduire à un scepticisme quant à la mise en œuvre mondiale d’ici 2023. Le processus législatif américain complexe devrait se heurter à des obstacles car son entre dans la phase d’approbation du Sénat.

En conclusion, le monde en 2022 semble évoluer plus rapidement en termes d’adoption du multilatéralisme et d’une manière qu’il aurait été difficile de prévoir il y a quelques années. Cela oblige également des pays comme l’Inde à aligner leurs règles nationales sur le cadre international. Une lecture simple des règles modèles suggère de nombreuses variables, cependant, le résultat semble difficile à traiter et, par conséquent, le commentaire est attendu avec impatience. Une solution saine dépendra (a) d’une incorporation effective dans la législation nationale (b) des pays qui restent déterminés à mettre en œuvre de manière cohérente la solution à deux piliers (c) de l’adoption du pilier 1 par les États-Unis, car l’acceptation du pilier 2 par les pays en développement est largement contingente sur le pilier 1 à l’avenir.

Bien que cela ne soit peut-être pas une solution saine au défi de la taxation des entreprises numériques, cela établit un plancher pour la concurrence entre les nations sur les taux d’imposition.

L’auteur est associé, BMR Légal

Les vues sont personnelles

