Règles informatiques: les entreprises de médias sociaux peuvent désormais être poursuivies par les utilisateurs pour contenu offensant

Bien que certaines entreprises de médias sociaux comme Facebook et Google aient déclaré qu’elles visaient à se conformer aux nouvelles lois, en avaient déjà rencontré certaines et s’engageaient avec le gouvernement sur d’autres aspects, les avocats ont déclaré qu’une telle conformité partielle ne garantissait pas l’immunité prévue par ailleurs. L’article 79.

Avec les nouvelles règles pour les intermédiaires qui sont entrées en vigueur mercredi, les entreprises de médias sociaux courent désormais le risque de faire face à une augmentation des litiges de diverses parties, en particulier des utilisateurs et des groupes d’activistes sociaux sur tout contenu perçu comme offensant.

La majorité des acteurs n’ont pas respecté les nouvelles règles jusqu’à présent et de nouveaux retards peuvent rendre leur direction vulnérable à des poursuites pénales en cas de violation présumée des règles. Un emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans dans le cadre de dispositions pénales ne peut être exclu.

En effet, le non-respect des règles entraînerait la perte de leur statut d’intermédiaire pour ces sociétés de médias sociaux, ce qui leur confère des exemptions et une certaine immunité de responsabilité pour tout contenu et données tiers hébergés par elles. Une fois que cela se produit, ils pourraient être passibles de poursuites pénales, en cas de plaintes. La version antérieure de la loi sur les technologies de l’information ne prévoyait pas de responsabilité pénale.

Le site de micro-blogging, Twitter, qui a été chargé par le gouvernement de supprimer l’étiquette «Manipulated Media» des tweets des dirigeants du BJP dans une prétendue boîte à outils du Congrès, a évoqué ces craintes dans sa déclaration de jeudi. «À l’heure actuelle, nous sommes préoccupés par les événements récents concernant nos employés en Inde et la menace potentielle pour la liberté d’expression des personnes que nous servons… Nous, aux côtés de nombreux membres de la société civile en Inde et dans le monde, sommes préoccupés par l’utilisation des tactiques d’intimidation de la part de la police en réponse à l’application de nos conditions générales de service, ainsi qu’aux éléments essentiels des nouvelles règles informatiques », a-t-il déclaré.

La règle 7 qui traite du non-respect des règles stipule: «Lorsqu’un intermédiaire ne respecte pas ces règles, les dispositions de la sous-section (1) de l’article 79 de la loi ne sont pas applicables à cet intermédiaire et l’intermédiaire doit être passible de sanctions en vertu de toute loi actuellement en vigueur, y compris les dispositions de la loi et du code pénal indien ».

«Les entreprises de médias sociaux devraient être proactives en se conformant aux nouvelles règles sur les intermédiaires, car la disposition relative à la responsabilité pénale, qui est une nouvelle caractéristique de la loi, peut avoir de graves conséquences pour elles», a déclaré l’expert en cyber-droit Pawan Duggal. Il a déclaré que le simple fait de contester la loi devant le tribunal, comme WhatsApp l’a fait, ne sera pas utile à moins que le tribunal ne maintienne la loi.

Des sources officielles ont déclaré que le gouvernement n’est peut-être pas vindicatif et que les entreprises de médias sociaux peuvent toujours s’engager avec lui, mais les lois autorisent également les utilisateurs individuels et les groupes d’utilisateurs à déposer des plaintes et à déposer des affaires et, dans de tels cas, le gouvernement peut ne pas être en mesure de le faire. beaucoup.

Les nouvelles règles relatives aux intermédiaires, qui ont été notifiées le 25 février, visent à réglementer tous les intermédiaires des médias sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc., ainsi que les plates-formes over-the-top telles que Netflix, Amazon Prime Video, et les médias numériques autonomes. Alors que les lignes directrices relatives aux intermédiaires étaient déjà en vigueur à une époque antérieure, grâce aux nouvelles règles, le gouvernement a resserré certaines clauses telles que la réduction du temps accordé aux plates-formes pour supprimer ce qu’il considère comme un contenu illégal en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information. . Un tel contenu doit maintenant être supprimé dans les 36 heures suivant son signalement, contre 72 heures plus tôt.

En outre, ces plates-formes devraient désormais nommer des agents de règlement des griefs dans le pays et résoudre les griefs des consommateurs dans un délai spécifique, ainsi que désigner des agents nodaux pour la coordination avec le gouvernement sur les questions d’ordre public. Pour les plates-formes de messagerie comme WhatsApp, une nouvelle exigence a été insérée qui l’oblige à fournir le premier émetteur de ce qui est considéré comme des messages espiègles par le gouvernement qui peuvent conduire à un problème d’ordre public ou menacer la souveraineté, l’intégrité ou les relations amicales du pays avec les voisins. .

