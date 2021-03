Règles intermédiaires: protéger la confidentialité et la sécurité

Un autre apprentissage que le gouvernement peut tirer de l’UE est de créer des agences pour surveiller les préjudices et la désinformation en ligne.

Par Kanishk Gaur

Alors que le gouvernement indien est occupé à s’attaquer aux problèmes de désinformation, aux manifestations contre ses récents projets de loi agricoles, les nouvelles lignes directrices fixant la responsabilité des publications sur les médias numériques et des intermédiaires pour le contenu qu’ils véhiculent permettent au gouvernement de fouiller dans la communication des citoyens sur les plateformes de messagerie, en suivant les emplacement de chaque message envoyé. Les nouvelles directives signifieront de facto que les plates-formes de messagerie devront interrompre leur cryptage de bout en bout (E2EE). Les plates-formes de messagerie offrant un cryptage de bout en bout pour la communication utilisent l’algorithme Diffie-Hellman car il affirme que le cryptage, le décryptage a lieu sur les appareils de l’utilisateur final, ce qui permet à l’expéditeur, destinataire du message de partager ses clés publiques pour chaque message envoyé. en dehors. Cette technique permet de transmettre des textes via Internet, qui est considéré comme un canal public non sécurisé, sans compromettre l’intégrité du message.

Cependant, l’ironie est que les plates-formes intermédiaires devront briser ce cryptage de bout en bout afin de se conformer aux directives du gouvernement pour les intermédiaires numériques de découvrir l’identité du premier expéditeur du message, traçant le premier expéditeur de l’information sera besoin en fait de briser le principe de sécurisation de la communication. Par conséquent, l’intermédiaire, pour se conformer à ces directives, devra regarder au-delà de l’utilisation de Diffie-Hellman pour l’échange de clés dans E2EE, ce qui est un problème technique difficile à résoudre pour l’intermédiaire afin qu’il puisse continuer à revendiquer la fourniture d’une communication E2EE. Le délai pour se conformer à ces directives, c’est-à-dire trois mois à compter de la date de notification, exigera que de nouvelles techniques restent cryptées de bout en bout tout en respectant les nouvelles normes.

Ces directives appellent à une autorité de protection des données. Cependant, sans la loi sur la protection des données promulguée, ce sera une option difficile à exercer. L’Inde pourrait s’inspirer de l’Union européenne – le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE a rendu plus simple et plus facile pour les éditeurs de médias numériques et les intermédiaires de suivre les directives. Le rôle du bureau du commissaire à l’information de l’UE (ICO) en tant que régulateur indépendant garantit aujourd’hui aux entreprises la protection des données personnelles et de la vie privée des citoyens de l’UE pour toutes les transactions qui ont lieu dans les États membres. Lorsque WhatsApp a modifié sa politique de confidentialité, le RGPD de l’UE et l’autorité de l’ICO ont veillé à ce que la confidentialité des entreprises et des citoyens de l’UE ne soit pas entravée.

Un autre apprentissage que le gouvernement peut tirer de l’UE est de créer des agences pour surveiller les préjudices et la désinformation en ligne, et de donner à ces outils et à l’autorité pour surveiller en permanence les tendances et les contenus de désinformation haineux ou violents contre des communautés spécifiques, en particulier des groupes vulnérables tels que les femmes et enfants. Le gouvernement pourrait s’associer à des organismes mondiaux travaillant dans cet espace pour partager des données sur la désinformation ainsi que leurs sources, et collaborer pour identifier les auteurs de crimes en ligne plutôt que de compter sur des intermédiaires pour développer l’ensemble des tactiques et des procédures de contrôle (TTCP). La stratégie actuelle du gouvernement pour forcer les intermédiaires à capturer des méta-données et à utiliser l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel, etc., pour repérer les auteurs, ouvre une boîte de Pandore de violations et de piratage par des tiers pour capturer ces informations et les utiliser à des fins alternatives. fins. Le gouvernement a été confronté à un problème similaire lorsque les données d’Aadhaar ont été capturées par les opérateurs télécoms et les banques.

(L’auteur est le fondateur de la India Future Foundation. Les opinions exprimées sont personnelles.)

