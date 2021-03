Règles relatives au contenu des médias numériques: exagéré?

Les règles définissent les médias numériques de manière à inclure les «éditeurs de nouvelles et d’actualités», qui peuvent être de différents types.

Par Saket Shukla

Le gouvernement indien a introduit les règles très attendues de 2021 (règles) en matière de technologie de l’information (lignes directrices pour les intermédiaires et code d’éthique des médias numériques) afin de réglementer le contenu sur différentes plates-formes numériques. Les règles visent à couvrir les plates-formes de médias sociaux, les plates-formes OTT et les médias d’information numériques. Il y a eu un discours de plus en plus répandu sur la réglementation du contenu sur les plates-formes OTT étant donné leur vaste portée et les tribunaux ont été proactifs dans le traitement des affaires connexes. La Cour suprême aurait, dans une affaire où la question du contrôle et de la réglementation des plates-formes OTT était en litige, fait remarquer que les règles manquaient de mordant. Le gouvernement semble avoir précisé que son intention était de créer un équilibre entre l’absence de censure et l’autorégulation interne.

Ce que signifient les règles

Les règles prévoient un mécanisme de surveillance à trois niveaux pour réglementer les plates-formes OTT, les intermédiaires des médias sociaux et les médias d’information numériques, qui comprend l’autorégulation comme première étape, suivie d’une réglementation par le biais d’une organisation d’autorégulation (OAR) et enfin, d’une surveillance. mécanisme par un comité interministériel ayant un fonctionnaire autorisé d’un grade non inférieur à celui d’un secrétaire conjoint (comité). Le Comité dispose de pouvoirs étendus, notamment celui de recommander des censures, d’exiger des excuses, d’émettre des avertissements et de retirer du contenu.

Les règles exigent également que les plates-formes OTT et les médias d’information numériques adhèrent à un code d’éthique, tout en exigeant spécifiquement que les plates-formes OTT classifient leur contenu en fonction de la nature et du type de contenu.

Alors que l’on peut s’attendre à ce que le nouveau régime trouve ses marques au fil du temps, les règles semblent poser certains défis initiaux qui pourraient devoir être aplatis. Certains d’entre eux sont brièvement décrits ci-dessous.

CBFC vs Comité

Les règles exigent que le «contenu organisé en ligne» soit classé et évalué en fonction de l’âge. Cela s’appliquerait également aux films sortis sur les plates-formes OTT, car il s’agit de contenu organisé en ligne. Les films sortis sur les écrans sont déjà soumis à la certification du Central Board of Film Certification (CBFC), un organe statutaire constitué en vertu de la loi du Parlement, la Cinematograph Act, 1952. Si le même film est diffusé sur les plateformes OTT, alors un le plaignant pourrait contester le contenu certifié par la CBFC et, éventuellement, le même contenu serait examiné par le comité formé en vertu des règles, c’est-à-dire une législation déléguée. Idéalement, si certains contenus ont été approuvés par la CBFC, tant que la certification n’est pas modifiée, on s’attend à ce que les règles ne s’appliquent pas à elle.

Médias d’information numériques

Les règles définissent les médias numériques de manière à inclure les «éditeurs de nouvelles et d’actualités», qui peuvent être de différents types. D’une manière générale, les catégories de ces éditeurs sont: a) les organisations de la presse écrite; (b) les organismes de radiodiffusion; et (c) des portails de médias d’information autonomes (par exemple, Newslaundry et ThePrint), qui publient du contenu en ligne. Les éditeurs de nouvelles en ligne excluent les journaux et les répliques de journaux électroniques. La première catégorie de ces éditeurs de nouvelles en ligne est déjà régie par le code d’auto-gouvernance du Conseil de la presse de l’Inde, tandis que les organismes de radiodiffusion sont couverts par les normes de la loi de 1995 sur les réseaux de télévision par câble (réglementation). ces organisations devraient être soumises aux règlements en vertu du Règlement simplement parce qu’elles publient des informations, car les appels en vertu du Règlement seraient portés devant le Comité qui est composé de bureaucrates et exerce de larges pouvoirs. Bon nombre de ces médias imprimés et organismes de radiodiffusion auraient la même équipe éditoriale s’occupant à la fois du contenu numérique et traditionnel et pratiquement, les conformités supplémentaires auraient pu être évitées.

La troisième catégorie d’éditeurs de nouvelles et d’actualités n’était jusqu’à présent pas réglementée étant donné qu’ils ne dépendent d’aucune ressource publique (par exemple, les ondes comme dans le cas des radiodiffuseurs) et n’ont pas besoin d’une licence pour fonctionner. L’intention du gouvernement de traiter les médias imprimés et numériques de la même manière était claire lorsque la limite d’IED dans les médias d’information numériques a été plafonnée à 26%, au même niveau que les médias traditionnels. Bien qu’une participation étrangère dans l’actualité indienne puisse être discutable, il est douteux qu’une simple restriction à l’investissement étranger serve l’objectif dans un monde numérique hyper connecté où l’enregistrement physique des entreprises numériques n’est pas théorique. Si l’intention est de traiter les portails d’information au même niveau que le secteur de l’impression, alors au lieu de soumettre ce dernier à la surveillance bureaucratique en vertu des règles, les deux auraient pu être épargnés de cette surveillance supplémentaire.

Notamment, les règles ont été formulées en vertu des dispositions de la loi de 2000 sur les technologies de l’information dans l’exercice des pouvoirs du gouvernement central d’établir une procédure de blocage par un intermédiaire ou une agence gouvernementale de l’accès du public à certaines informations et les directives à suivre par intermédiaires. À première vue, une entité de nouvelles en ligne peut ne pas être considérée comme un intermédiaire, c’est-à-dire une personne qui, au nom d’une autre personne, reçoit, stocke ou transmet des enregistrements électroniques ou fournit des services en rapport avec ces enregistrements. Par conséquent, l’applicabilité des règles aux entités d’information en ligne est elle-même mise en doute.

Pour conclure, il est justifié de réglementer les médias numériques étant donné la taille de notre pays, la diversité et la sensibilité autour des questions sociales et l’introduction des règles est une étape bienvenue, même si elles devraient s’étendre à la réglementation des médias d’information d’une manière similaire aux plateformes OTT les intermédiaires des médias sociaux méritent d’être considérés.

L’auteur est co-fondateur de Phoenix Legal.

