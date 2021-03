Règles relatives aux certificats d’assurance en Inde 2021: nouvelle police d’assurance vie, maladie ou automobile? Si le certificat physique est obligatoire ou non en 2021

Assurance. Image représentative

Règles du certificat d’assurance en Inde 2021: En réponse à une question sur la question de savoir si le gouvernement envisage de fournir des certificats d’assurance électronique au lieu d’émettre des obligations d’assurance, le ministre d’État des Finances de l’Union, Anurag Thakur, a récemment informé Rajya Sabha que l’assureur devait délivrer des certificats d’assurance physiques et électroniques aux assurés conformément à l’IRDAI. des règles. Cependant, en raison de la pandémie COVID-19, les assureurs n’ont été autorisés à émettre des documents de police électroniques que jusqu’au 31 mars 2021, à titre provisoire.

A partir du 1er avril, les compagnies d’assurance devront envoyer les polices d’assurance sous forme physique aux assurés, en fonction du consentement de celui-ci.

«L’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a informé que la règle 4 du règlement IRDAI (émission de polices d’assurance électronique), 2016 stipule que chaque assureur doit émettre une police d’assurance électronique basée sur une prime ou une somme assurée spécifiée. Cependant, ces polices électroniques doivent également être émises sous forme physique, sauf si elles sont émises par le biais de référentiels d’assurance enregistrés », a déclaré Thakur.

«Récemment, compte tenu de la pandémie COVID-19 comme cas particulier, l’IRDAI a autorisé les assureurs à émettre uniquement des documents de police électroniques et les a exemptés de l’obligation d’envoyer les polices d’assurance sous forme physique jusqu’au 31 mars 2021, sous réserve du consentement du assuré. L’exemption fournie par l’IRDAI est une mesure provisoire due à la pandémie de COVID-19 », a-t-il ajouté.

LIRE AUSSI | Bientôt, conservez vos assurances Vie, Santé, Voiture, Temporaire et toutes les autres assurances dans Digilocker

Dans le contexte de la déclaration de Thakur dans le Rajya Sabha sur la délivrance de certificats d’assurance aux assurés, voici une plongée en profondeur dans les règles exactes de l’IRDAI à cet égard.

Qu’est-ce que le certificat d’assurance?

Un certificat d’assurance (COI) est délivré par une compagnie d’assurance et vérifie l’existence d’une police d’assurance. Il est essentiel que le client vérifie les dates de couverture de la police et les limites de la police. Les certificats d’assurance contiennent des sections distinctes pour différents types de couverture de responsabilité.

Quelles sont les règles de l’IRDAI pour la délivrance des certificats d’assurance à l’assuré?

Neeraj Prakash, directeur général de Shriram General Insurance, a déclaré à FE Online: «Le règlement n ° 4 (iii) du règlement IRDAI (émission de polices d’assurance électronique), 2016 prévoit que toutes les polices émises sous forme électronique par l’assureur directement au le preneur d’assurance doit également être émis sous forme physique. Dans tous ces cas, des copies du formulaire de proposition, etc. doivent également être envoyées sous forme physique. »

Casparus Kromhout, directeur général et chef de la direction, Shriram Life Insurance, affirme que le certificat d’assurance est nécessaire dans les cas d’assurance collective.

«L’assurance collective est une police d’assurance souscrite par un groupe prédéfini de personnes qui se sont réunies avec un objectif commun et une activité économique commune. Dans ces cas, le contrat d’assurance est conclu entre la compagnie d’assurance et le groupe; et une politique maîtresse est délivrée au gestionnaire du groupe et sera au nom du groupe. Ainsi, les documents de politique individuels ne sont pas émis pour les membres du groupe; mais au lieu de cela, l’IRDAI précise que l’assureur doit délivrer des certificats d’assurance ou des certificats d’assurance (CoI) aux membres du groupe en cas de police de groupe non employeur-employé », a déclaré le PDG de Shriram Life Insurance à FE Online.

«Ces certificats contiennent les avantages de la couverture d’assurance fournie ainsi que les conditions générales. Les certificats doivent également contenir la procédure pour déposer une réclamation si nécessaire et les coordonnées de l’assureur », a-t-il ajouté.

Un certificat d’assurance peut-il être émis uniquement en ligne?

Le certificat d’assurance peut être émis au format physique ou en ligne. Ils doivent être fournis au titulaire de la police principale (le responsable du groupe) et sont distribués par lui au membre du groupe, a déclaré Casparus Kromhout.

Neeraj Prakash a déclaré que la plupart des polices / certificats sont émis en ligne pour aider l’assuré en cas d’urgence, avec la commodité de fournir une copie papier du document. Cependant, les polices d’assurance électroniques sont émises avec une signature numérique conformément aux dispositions applicables prescrites par la loi. «Partout où les assurés demandent la version physique du document de police, la même chose est mise à disposition. Et partout où il n’est pas possible d’envoyer les documents de police par des moyens électroniques pour quelque raison que ce soit, les assureurs transmettent nécessairement les documents physiques aux assurés », a-t-il déclaré.

Est-il obligatoire pour les entreprises de délivrer des certificats d’assurance physiques et en ligne?

La forme physique de la police d’assurance électronique est une réplique du formulaire électronique. Selon Prakash, la version physique des polices d’assurance électroniques n’a pas besoin d’être émise lorsque les polices d’assurance électroniques sont émises via la plate-forme des référentiels d’assurance enregistrés. De même, des copies du formulaire de proposition, etc. sont également envoyées sous forme électronique à l’assuré avec les polices d’assurance électroniques. La police d’assurance électronique est émise par les assureurs soit directement aux assurés, soit par l’intermédiaire des référentiels d’assurance enregistrés.

Récemment, à la suite de la pandémie de Covid-19, le régulateur a accordé l’exemption aux assureurs de l’obligation de (a) publier des documents de politique et (b) une copie de la proposition sous forme physique dans certains cas. Toutefois, conformément à la règle 141 des Règles centrales relatives aux véhicules automobiles de 1989, un certificat d’assurance ne doit être délivré que sur la formule 51. Ce n’est que pour l’assurance automobile, en dehors de la police, qu’un certificat d’assurance distinct doit être délivré. par les assureurs. Ce document doit toujours être transporté dans le véhicule.