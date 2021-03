Règles relatives aux IDE en Inde: un besoin de clarté

La notification ne mentionne aucun pays et couvre tous les pays partageant une frontière terrestre avec l’Inde, mais la Chine est furieuse car cela nuit à ses relations commerciales avec l’Inde.

La Chine a exprimé son mécontentement envers l’Inde lors des discussions à l’OMC au début du mois. Il est en colère contre l’Inde pour avoir imposé des restrictions à l’IED en provenance de pays qui partagent une frontière terrestre avec elle, le prétendant comme discriminatoire à son égard et contraire au principe de non-discrimination de l’OMC.

L’Inde a fermement réfuté cela; mais la Chine reste ferme sur sa position. Le point douloureux de la Chine est la notification du gouvernement indien (GOI) qui a resserré les règles sur les IDE pour empêcher les prises de contrôle ou les acquisitions opportunistes d’entreprises indiennes pendant la pandémie COVID-19. Cela a été fait à la suite de l’augmentation de la participation de la Banque populaire de Chine dans HDFC. Bien qu’il s’agisse d’une petite augmentation des enjeux, cela a été considéré comme suffisant pour inquiéter le gouvernement de l’Union, ce qui l’a incité à proposer ces restrictions. La notification ne mentionne aucun pays et couvre tous les pays partageant une frontière terrestre avec l’Inde, mais la Chine est furieuse car cela nuit à ses relations commerciales avec l’Inde.

Les lecteurs se souviendront peut-être que le 17 avril 2020, le GoI avait publié la note de presse 3 (PN) pour modifier la politique en matière d’IDE. Quelques jours plus tard, les règles de gestion des changes (instruments autres que de dette) de 2019 ont été modifiées et la nouvelle politique est entrée en vigueur le 22 avril 2020. Elle prévoyait qu’une entité d’un pays qui partage une frontière terrestre avec l’Inde ou est le bénéficiaire effectif d’un investissement en Inde et est situé ou est citoyen d’un tel pays, ne peut investir en Inde qu’avec l’approbation préalable du GoI.

Cela fait presque un an maintenant et, sans surprise, une question constante est: qu’est-il arrivé aux investissements depuis ce changement de politique? Comment PN a-t-il été interprété? Il semble que le GoI n’ait approuvé aucune proposition jusqu’à présent. En fait, des restrictions supplémentaires ont été imposées aux entreprises chinoises de participer aux marchés publics indiens à moins que les approbations nécessaires ne soient obtenues.

Cela a provoqué de l’inquiétude chez les investisseurs en IDE. Coincés dans cette situation, en particulier sans aucune indication sur ce que l’on entend par propriété effective, ces investisseurs ont couru pilier à publier pour trouver ce qui est autorisé et ce qui est interdit en vertu de ce PN.

Manquant de clarté, les investisseurs se sont réfugiés dans les opinions de leurs banquiers (peut-être que la RBI les a également bénies) qui gèrent leurs envois de fonds d’IDE. Il est clair que l’IED effectué directement par une entité basée dans un pays qui partage la frontière terrestre avec l’Inde n’est pas autorisé. Mais c’est le concept de «propriété effective» qui prête à confusion.

Par interprétation stricte, la propriété effective (BO) signifiera détenir ne serait-ce qu’une seule action d’une entité étrangère qui investit dans une société indienne. Mais ce sera trop rigide et ira à l’encontre de l’intention de la politique. Un concept libéral et raisonnable de BO fourni dans les Directions KYC de RBI, 2016, semble plus acceptable. Ici, le BO est indexé sur une participation supérieure à 25% des actions ou du capital ou des bénéfices d’une entreprise ou de la capacité d’exercer un contrôle sur l’entité d’investissement à l’étranger. Le contrôle signifie le droit de nommer des administrateurs majoritaires ou de contrôler les décisions de gestion ou de politique.

Vue sous cet angle, une entité étrangère qui est détenue à hauteur de 25% des actions ou plus ou qui est contrôlée par une entité située dans ou par un citoyen d’un pays qui partage une frontière terrestre avec l’Inde, sera frappée par le PN et nécessitera donc l’approbation du GoI. À l’inverse, aucune approbation du GoI ne sera requise, si le BO n’est pas tenu.

Dans le contexte du contrôle, une question critique qui se pose est de savoir si un gestionnaire de portefeuille (PM) ou un commandité (GP) d’un fonds PE sera réputé contrôler ce fonds, de sorte que si son PM ou GP en est un citoyen. pays restreints, alors ce fonds PE sera également touché par PN. Le contrôle signifie le contrôle des décisions de gestion ou de politique. Toute décision d’investissement prise par le PM ou le directeur général concernant les sociétés bénéficiaires du fonds PE ou la manière dont le fonds PE devrait voter sur les résolutions de ses sociétés bénéficiaires sont des décisions prises par le PM dans le rôle d’un PM (tout comme un PDG prend des décisions); cela ne signifie pas que PM contrôle les décisions de gestion ou de politique de la manière envisagée dans le

définition du contrôle. Le rôle du PM est administratif et non celui de quelqu’un qui contrôle la gestion ou les décisions politiques. Ainsi, dans de telles situations, le fonds PE devrait être autorisé à investir dans des sociétés indiennes.

Associé, J Sagar Associates.

