Le règlement des affaires de pension familiale par les banques devrait devenir beaucoup plus fluide. À l’heure actuelle, il y a eu des cas où, lors du décès d’un pensionné, le conjoint ou les membres de la famille du pensionné décédé sont invités par les banques de versement des pensions à soumettre des détails et des documents, qui ne sont par ailleurs pas requis pour le début de la pension familiale. Cela équivaut à un harcèlement du conjoint et des membres de la famille et conduit souvent à un retard évitable dans le versement de la pension familiale par les banques.

Le Département des pensions et du bien-être des retraités relevant du ministère du Personnel, des réclamations publiques et des pensions a pris note de la situation et a envoyé une note à toutes les banques pour un règlement rapide des cas de pension familiale par elles.

Le conjoint ou le membre de la famille, dont le nom est inclus dans le PPO délivré au retraité décédé, est tenu de lui soumettre uniquement les détails ou documents suivants pour le début de la pension familiale :

I. Dans les cas où le pensionné décédé et son conjoint détenaient un compte commun :

Une simple lettre/demande de début de pension familialeCertificat de décès concernant le pensionné décédéCopie de PPO délivrée au pensionné, si disponiblePreuve de l’âge/date de naissance du demandeurLe conjoint/membres de la famille n’est pas tenu de soumettre les détails du formulaire 14 à la Banque pour le début de la pension familiale.

II. Dans les cas où le conjoint n’avait pas de compte conjoint avec le pensionné décédé :

Demande sous forme de formulaire 14 portant les signatures de deux témoinsActe de décès à l’égard du pensionné décédéCopie de PPO délivrée au pensionné, si disponiblePreuve d’âge/date de naissance du demandeurLe formulaire 14 n’a pas à être attesté par un agent de la Gazetted, etc. la banque payeuse identifiera le conjoint/membre de la famille sur la base des informations fournies dans le PPO et de ses propres procédures de « connaître votre client ».

III. Dans les cas où, au décès du pensionné et de son conjoint, la pension familiale doit être transférée à un autre membre de la famille :

Si l’autre membre de la famille a été co-autorisé pour la pension familiale dans le PPO, la même procédure que ci-dessus sera suivie. Si le nom de l’autre membre de la famille n’est pas inclus dans le PPO, il peut lui être conseillé de s’adresser au bureau que le fonctionnaire/pensionné a servi en dernier lieu, pour la délivrance d’un nouveau PPO. Le département a demandé aux banques de donner des instructions appropriées aux succursales de paiement des pensions et de n’obtenir que les détails essentiels minimum, les documents des demandeurs de pension familiale, et de s’assurer qu’ils ne sont soumis à aucun harcèlement en recherchant des détails et des documents inutiles. Les détails des membres de la famille, autres que le demandeur, ne sont pas pertinents pour le début de la pension familiale par la banque et les mêmes ne devraient donc pas être demandés au Candidat en toutes circonstances.

