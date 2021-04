Règles SCOTUS sur le blocage des comptes Twitter de Trump ⋆ .

Lundi, la Cour suprême a rendu une décision dans une affaire impliquant l’utilisation de son compte Twitter par l’ancien président Donald Trump. L’affaire concernait la question de savoir s’il avait le droit ou non de bloquer les utilisateurs qui l’attaquaient constamment. L’histoire vraie est l’opinion concordante du juge Clarence Thomas.

Knight First Amendment Institute v. Trump a été déposé par les utilisateurs de Twitter en 2017, et il a été renommé Knight First Amendment Institute v. Biden en 2021. Les plaignants ont déclaré qu’en bloquant leurs comptes d’utilisateurs, l’ancien président avait violé leurs droits du premier amendement.

Bien que Trump ait tweeté à partir de son compte personnel, les utilisateurs de Twitter ont affirmé qu’en publiant des déclarations officielles, il l’avait utilisé à titre présidentiel, ce qui en faisait un «forum public». Un juge de New York a statué en 2018 que la politique du président était illégale.

L’opinion concordante a été rédigée par le juge Clarence Thomas, qui a fait valoir que le rejet de l’affaire était la bonne marche à suivre, notant que Donald Trump n’était plus en fonction.

Plus précisément, le juge Thomas a exprimé sa conviction que les médias numériques et sociaux possèdent désormais une influence politique dangereusement centralisée, que la plus haute cour du pays devrait résoudre.

Thomas a écrit: «Les canaux numériques d’aujourd’hui fournissent des débouchés pour des quantités d’expression sans précédent, y compris des discours d’acteurs gouvernementaux.» «Une autre première est la concentration d’une trop grande puissance de parole entre les mains de quelques parties privées. Nous serons bientôt obligés de réfléchir à la manière dont nos doctrines juridiques sont liées aux technologies de l’information hautement centralisées et privées telles que les plates-formes numériques.

«Il est rarement facile d’adapter les anciennes doctrines aux plates-formes numériques modernes», a ajouté Thomas. «Certains éléments du récit de M. Trump, par exemple, imitent un forum public protégé par la Constitution», affirment les répondants.

Le juge Thomas partage sa frustration face aux protections du premier amendement des plateformes numériques. Il s’agit d’un coup de semonce pour Twitter et d’autres grandes entreprises technologiques.

«Ce n’est pas le premier ou le seul cas dans lequel les chaînes numériques ont été soulevées comme une préoccupation», ajoute Thomas. «Bien que cette affaire concerne une plainte contre un agent public, la Cour rejette à juste titre aujourd’hui une pétition distincte faisant valoir que les réseaux numériques, plutôt que les personnes qui les utilisent, ont enfreint les règles d’hébergement public, le premier amendement et les lois antitrust.»

De l’avis de Thomas, ces mastodontes de la Big Tech exercent beaucoup trop d’influence pour le bien public. Pour y mettre un terme, la législation et les litiges nécessaires doivent maintenant être déposés.