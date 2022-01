Règles types de l’OCDE : de la planche à dessin à la réalité

Les règles réduiraient la pression sur le gouvernement indien pour offrir des incitations fiscales afin d’attirer les investissements étrangers



Par Sudhir Kapadia

Dans ce qui pourrait être véritablement révolutionnaire pour le projet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié le 20 décembre 2021 le Model Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules. Les règles types font suite à l’annonce en octobre 2021 d’un consensus politique entre 137 pays (dont l’Inde), visant à garantir que les bénéfices des entreprises multinationales (EMN) soient soumis à une imposition d’au moins 15 %, quel que soit l’endroit où ils ont leur siège social. Ce qui n’était jusqu’à présent qu’un cadre large est maintenant traduit en règles types spécifiques et applicables qui sont prêtes à être intégrées dans les lois nationales des pays.

Les règles modèles représentent une étape importante vers la mise en œuvre d’un nouveau régime fiscal qui cherche à restructurer radicalement l’architecture fiscale internationale en accordant aux pays le droit de rétrocéder les bénéfices d’une entreprise multinationale ayant son siège dans une autre juridiction qui offre les avantages d’une -régime fiscal. L’OCDE s’attend à ce que le nouveau régime génère des recettes fiscales globales supplémentaires de l’ordre de 150 milliards de dollars, par le biais de l’imposition d’impôts supplémentaires ainsi que des changements de comportement qui en résultent parmi les multinationales en raison de la réduction des incitations à se livrer à des activités de transfert de bénéfices en tirant parti de la faible les taux d’imposition. Malgré le seuil élevé de recettes annuelles de 750 millions d’euros, l’OCDE s’attend à couvrir 90 % de l’assiette mondiale de l’impôt sur les sociétés, dans le cadre du cadre.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Inde et les entreprises en Inde ? Les règles du modèle GloBE sont une évolution positive pour l’Inde. Les règles réduiraient la pression sur le gouvernement indien pour offrir des incitations fiscales afin d’attirer les investissements étrangers. Dans le même temps, un impôt minimum de 15 % peut ne pas nuire aux intérêts indiens puisque les bénéfices indiens sont généralement soumis à un taux d’imposition supérieur à 15 %. Il garantit également que la compétitivité du taux d’imposition des sociétés inférieur de 17 % de l’Inde pour les nouvelles entreprises manufacturières est protégée.

Le seuil élevé de revenus annuels de 750 millions d’euros indique une portée limitée des groupes d’entreprises multinationales indiennes. Bien qu’il existe une option accordée aux pays signataires pour appliquer les règles GloBE aux EMN tombant en dessous du seuil de revenus, l’Inde devrait examiner attentivement l’impact de cela sur la compétitivité des petites EMN indiennes ainsi que les efforts administratifs qui seraient nécessaires, avant exercer cette option.

Les règles types fournissent suffisamment de détails pour que les groupes d’entreprises multinationales entreprennent une évaluation d’impact et se préparent à l’introduction d’un cadre d’imposition minimum. Compte tenu de la complexité révélée par les règles modèles, des investissements et des efforts importants seront nécessaires pour être prêt à se conformer.

Il est également pertinent de noter que la dette fiscale GloBE est basée sur un « taux d’imposition effectif » qui est un calcul complexe, différent de la réglementation fiscale locale. Dans ce contexte, un taux d’imposition des sociétés de 15 % ou plus n’est pas suffisant et les multinationales faisant des affaires en Inde devront calculer leur assiette fiscale GloBE et leurs calculs d’ETR sur la base des règles modèles pour déterminer l’impact exact.

En outre, le calcul de l’impôt minimum à payer est basé sur la comptabilité financière plutôt que sur la comptabilité fiscale et nécessite plusieurs points de données qui ne sont utilisés à aucune autre fin. Cela se reflétera également dans les exigences de déclaration onéreuses qu’impliquent les règles types. Ainsi, les EMN devront conserver d’énormes quantités de données, y compris des données historiques et non fiscales, ce qui rend l’utilisation de la technologie impérative.

Les entreprises multinationales devraient également surveiller les activités dans les juridictions concernées liées à la mise en œuvre de nouvelles règles par le biais de modifications des règles fiscales nationales et des accords bilatéraux/multilatéraux.

Ce qui nous attend? Bien que la publication des règles modèles soit une étape importante dans le projet BEPS 2.0, il reste encore beaucoup de travail à faire pour la mise en œuvre d’ici 2023. Les parties prenantes attendent avec impatience la publication du commentaire au début de 2022, ainsi que le développement du cadre de mise en œuvre qui suivrai. C’est également l’occasion pour les parties prenantes de dialoguer avec l’administration fiscale indienne, de discuter des questions relatives à la prévisibilité, la simplicité et l’administrabilité du nouveau régime.

Dans le contexte décrit ici, alors que l’introduction de la proposition d’impôt minimum dans la législation fiscale indienne par un budget proactif pour l’exercice 23 ne peut être totalement exclue, compte tenu de la nature imbriquée des règles et du cadre explicatif attendu à ce sujet, l’Inde ferait bien de ne pas se précipiter pour modifier la législation nationale sans examiner pleinement son impact sur sa politique fiscale et son environnement commercial.

À l’inverse, India Inc. ainsi que le gouvernement indien pourraient avoir en vue les dispositions types attendues pour les règles d’assujettissement à l’impôt (STTR), qui pourraient avoir une plus grande importance pour les pays en développement comme l’Inde. Le STTR permettra aux pays de conserver leur droit d’imposer certains paiements (tels que les intérêts et les redevances) versés à des parties liées à l’étranger qui subissent un faible taux d’imposition en raison de la disponibilité des avantages de la convention. Les dispositions types pour le STTR et la consultation publique de l’OCDE à ce sujet sont attendues début 2022.

Les entreprises doivent rester ancrées dans le processus pour comprendre l’impact que l’architecture fiscale révisée aura sur leurs activités, leurs hiérarchies organisationnelles et leurs chaînes d’approvisionnement et, si nécessaire, prendre des mesures d’atténuation afin de ne pas être prises par surprise.

Co-écrit avec Aastha Jain, directrice fiscale, EY

L’auteur est le leader fiscal d’EY en Inde. Les opinions sont personnelles.

