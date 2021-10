Réglez votre radio sur la terreur avec OXENFREE pour Android

L’une des choses que j’aime dans l’horreur est l’utilisation intensive des tropes. Certaines personnes pourraient considérer cela comme obsolète ou ennuyeux, mais une fois bien fait, vous pouvez prendre un trope douloureusement galvaudé et réussir à en faire quelque chose d’amusant et de nouveau. Oxenfree accomplit cela avec aplomb, en prenant le trope du week-end de vacances pour adolescents et en créant une expérience troublante et parfois vraiment effrayante.

Oxenfree est un jeu d’aventure mystérieux proposant des doublages complets, des options de dialogue étendues et des commandes pointer-cliquer simples que presque tout le monde peut prendre et jouer. C’est le meilleur jeu auquel j’ai joué jusqu’à présent ce mois-ci qui correspond à la saison effrayante, et il fait définitivement partie de cette liste des meilleurs jeux Android.

Oxenfree s’ouvre sur une configuration classique : un groupe de lycéens prend le dernier ferry pour une petite île au large de la côte de leur ville pour un week-end de manigances typiques pour adolescents. Il commence déjà à faire nuit et l’air est chargé de brouillard autour de l’île Edwards, une ancienne base militaire qui est maintenant en grande partie abandonnée. Notre distribution comprend le protagoniste Alex, son nouveau demi-frère Jonas, l’ami maladroit Ren, l’adorable Nona et la méchante Clarissa. La tension monte en flèche dans cette équipe hétéroclite d’adolescents maladroits, et les querelles et les sniping passifs-agressifs commencent presque tout de suite.

Tout est amusant et jeux sur l’île Edwards… jusqu’à ce que les choses prennent un tournant pour le WEIRD.

Prenant une pause dans une conversation particulièrement tendue, Alex, Jonas et Ren commencent à déconner avec l’un des mystères les plus célèbres de l’île : les fréquences radio fantômes. Après avoir réglé sa radio près de certains points chauds connus d’activités étranges et en avoir obtenu sauvage résultats, Alex et Jonas décident de s’aventurer plus profondément dans l’une des grottes de l’île pour voir ce qui se passe. Bien sûr, ils découvrent bien plus que ce qu’ils avaient prévu, et maintenant, les cinq d’entre eux vont devoir trouver comment résoudre cette situation obsédante s’ils veulent un jour quitter l’île Edwards.

Le gameplay est principalement une exploration pointer-cliquer à travers des scènes 2D. Les objets interactifs, marqués d’un petit cercle blanc autour d’eux, fourniront souvent des informations ou plus d’options de dialogue pour le groupe, cela vaut donc la peine d’explorer en profondeur votre environnement.

Alex est également armé de sa fidèle radio analogique. À différents moments du jeu, vous pouvez l’activer pour syntoniser manuellement différentes stations. Certains diffusent de la musique depuis les tours de radio voisines, tandis qu’une station offre des informations touristiques informatives sur l’île Edwards elle-même; d’autres, malheureusement, sont bien plus sinistres. La radio est un mécanisme simple à utiliser, mais vous vous sentez toujours comme un détective lorsque vous vous concentrez sur la station que vous recherchez. Le processus consistant à régler manuellement certaines stations crée également une lourde couche de suspense qui vous gardera sur les épingles et les aiguilles.

Les conversations sont le principal mécanisme de jeu en jeu et chaque personnage a des centaines de lignes entièrement doublées à découvrir.

Mis à part la radio, la conversation est le véritable mécanisme qui affecte la façon dont le jeu se déroule. Vous trouverez des centaines d’options de dialogue lorsque vous parlez avec chaque personnage, qui sont toutes magnifiquement interprétées. Dans la plupart des conversations, Alex aura 2-3 options pour les réponses, plus la possibilité de ne rien dire du tout. Ceux-ci informent sur la progression du récit et sur la façon dont les autres personnages réagissent à Alex. Lorsque vous répondez d’une manière qui fait qu’un autre personnage pense différemment de vous – pour le meilleur ou pour le pire – une petite icône d’Alex apparaîtra au-dessus de la tête de ce personnage.

Les mêmes règles s’appliquent à la façon dont les PNJ se considèrent, donc vos réponses et la façon dont les personnages y réagissent construisent lentement toute la dynamique de votre groupe. C’est une excellente approche de l’établissement de relations dans un récit concis, vous laissant deviner comment les choses auraient pu se passer si vous aviez choisi une option différente à la place.

La bande-son, composée par scntfc (je suis un peu convaincu qu’elle se prononce « scientifique »), la fait absolument sortir du parc avec des morceaux allant de jams totales comme Epiphany Fields à des ambiances plus ambiantes comme Lantern. Dans tous les cas, l’OST fait un travail formidable pour maintenir le sentiment d’horreur rampante tout au long du jeu en donnant une sensation lourde et abandonnée à Edwards Island.

Oxenfree a quelques désagréments techniques qui sont probablement le résultat du port mobile, comme des commandes bancales et aucune option de réglage de la luminosité.

Il y a, cependant, quelques choses qui ne sont pas parfaites avec Oxenfree, dont la plupart découlent du portage d’un jeu console/PC conçu pour les téléviseurs et les contrôleurs sur des écrans mobiles.

Selon la position de votre personnage à l’écran, certaines options de dialogue d’Alex peuvent être coupées. Cela s’est produit suffisamment de fois pour que cela m’agace, d’autant plus que vous n’avez que peu de temps pour décider quelle réponse donner.

Les commandes, bien que simples, peuvent parfois être un peu bancales, en particulier avec des échelles ou toute situation impliquant de l’escalade. Il y avait une section où je pensais que j’étais juste piégé au bas d’une échelle, avec Alex apparemment incapable de la démonter. J’ai failli abandonner et redémarrer le jeu, mais heureusement, Alex a finalement compris et est descendu de l’échelle. Ce processus a pris des minutes entières pour se résoudre, et bien que je n’aie pas rencontré d’autre section aussi grave que celle-ci, je me méfie maintenant constamment des échelles.

Malgré ces erreurs techniques, Oxenfree a réussi à complètement et totalement ongle l’atmosphère, les personnages, les dialogues, la musique et l’intrigue. Chacun de ces éléments de base tissés ensemble dans une tapisserie d’un grand jeu. De plus, Oxenfree a une superbe valeur de rejouabilité grâce aux multiples fins possibles que vous pouvez obtenir. Il a facilement gagné sa place sur notre liste des meilleurs jeux mobiles effrayants.

Sans publicité ni achats intégrés, Oxenfree est un jeu premium à 4,99 $ qui vaut chaque centime. C’est le meilleur jeu effrayant auquel j’ai joué ce mois-ci et c’est celui que je recommanderais à n’importe qui. Il est encore temps avant Halloween, alors pensez à le passer avec le jeu parfait pour All Hallows’ Eve.

