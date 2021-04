Regrets, Rehabs et Realtors ⋆ .

La culpabilité était le thème dominant de The Conners Saison 3 Episode 17, et pour le meilleur ou pour le pire, elle préfigure des changements importants à venir.

C’est drôle de voir comment certaines personnes peuvent entrer dans votre vie et changer votre perception du monde de manière complètement inattendue. Molly Tilden a fait cela pour Darlene quand ils se sont brièvement reconnectés.

Et il semble que Jeff, le nouvel employé de Wellman Plastics, fasse de même.

Une fois de plus, Darlene a essayé de dire à Ben à quel point elle avait besoin de s’échapper. Même si ce n’était pas un voyage à Hawaï, elle avait juste besoin de mini-vacances pour se ressourcer, et elle voulait l’emporter avec lui.

Mais Ben ne l’entendait pas vraiment, ou il ne le voulait pas. Il est obsédé par le fait que Darlene et lui se déplacent ensemble comme fin de partie. Ben est concentré sur ses propres besoins, et ce n’est pas forcément faux.

Ben a emménagé dans la maison Conner avec Darlene pour que Dan ne perde pas la maison de Becky et Beverly Rose. Mais ça fait un an, et il veut avancer. Il est difficile de lui en vouloir.

Un an, c’est long, mais personne ne s’attendait à ce que Covid-19 vienne faire dérailler tous leurs plans. Ben est tellement fixé sur son objectif d’emménager avec Darlene qu’il ne voit pas qu’elle pourrait avoir besoin d’autre chose.

Ce n’est pas comme si Darlene était en train de faire la fête et de laisser Ben faire tout le gros du travail financier. En fait, c’est elle qui a accepté le poste à temps plein à l’usine et qui a ensuite travaillé dur pour obtenir une promotion. Elle a mis tellement de pression sur elle-même qu’elle a eu des crises d’anxiété et de panique.

Jeff: Vous savez, nous sommes tous des êtres basés sur le carbone. Si vous ajoutez plus de pression, vous pourriez vous transformer en diamant. J’ai appris cela dans les bandes dessinées de Superman.

Darlene: Je ne vous avais pas identifié en tant que lecteur.

La mort de Molly a secoué Darlene. Molly était si jeune et avait tellement plus qu’elle voulait faire dans sa vie, et puis c’était juste fini.

Darlene se rend compte que le temps peut s’écouler quand on s’y attend le moins. Cela l’a amenée à réévaluer ce qu’elle veut vraiment, et peut-être qu’elle n’est pas disposée à se contenter d’une vie à Lanford et d’un travail à l’usine, même si cela signifie pouvoir trouver une place avec Ben.

En entendant Jeff parler d’être sur une plage aux Fidji et de son intention de déménager en Australie, Darlene a réfléchi à d’autres options qui n’incluaient pas de donner de très bons billets pour Hawaï pour payer les factures.

Et puis Barbara est arrivée, et je ne sais toujours pas si elle a amélioré ou pire les choses.

Barbara de Candace Bergen va-t-elle être un personnage récurrent dans The Conners? Je suis déchiré par ça. J’adore l’actrice, mais Barbara me dérange dans la même veine que Beverly. Aucun des deux personnages n’est jamais vraiment sympa, et leur esprit acerbe ne va que très loin.

Je suppose que le rôle de Barbara est d’irriter le public, mais elle est également censée faire avancer l’intrigue, ce qu’elle a fait ici en culpabilisant Dan.

Venir chez Dan et lui dire de le vendre pour que Ben puisse obtenir ce qu’il voulait était égoïste et myope. Selon l’hypothèque de Dan et les prix de l’immobilier, combien Dan pourrait gagner est discutable.

Et cela ne tient même pas compte des liens émotionnels que toute la famille entretient avec la maison qui était autrefois celle de Roseanne.

Peu importe ce qui se passe avec la maison, je suis content que Jackie ait parlé à Darlene de l’ingérence de Barbara. Darlene a besoin de connaître le type de personne que la mère de Ben est, si elle et Ben finissent ensemble ou non.

Darlene dire à Dan de ne pas vendre parce qu’elle n’était pas sûre de son avenir avec Ben a été un choc. Je suppose que ce sera une surprise encore plus grande pour Ben.

Ailleurs, Becky est partie en cure de désintoxication, l’air déterminée à se rétablir.

Ce sentiment ne l’a même pas aidée à traverser sa première séance de thérapie de groupe.

Becky a entendu les histoires d’horreur de tout le monde et a essayé de se moquer d’eux parce que l’humour est la façon dont Becky gère le stress et parce qu’elle ne pensait pas que cela pourrait jamais être elle.

Mais Becky avait tort. Elle s’était évanouie ivre avec son bébé hurlant à seulement dix pieds de distance. Il y a tellement de scénarios hypothétiques où cela aurait pu se passer différemment. Lorsque vous êtes si ivre, la tragédie n’est qu’un faux détournement.

Une fois de plus, Jackie a amené l’amour dur là où il le fallait.

Becky, arrête. Si vous ne retournez pas en cure de désintoxication, vous ne ferez pas que bousiller votre propre vie. Vous foutez la merde chez Beverly Rose. J’ai dû grandir avec un père alcoolique. Je n’ai jamais amené d’amis parce qu’il m’embarrassait toujours, et quand il sortait la nuit, j’avais l’habitude de prier pour qu’il ne meure pas dans un accident de voiture. Et puis, quand les choses allaient vraiment mal, j’ai prié pour qu’il le fasse. Alors, tu veux vraiment faire vivre ça à Beverly Rose? Jackie

Je pourrais imaginer Roseanne racontant la même histoire à Becky, et peut-être que Becky le pourrait aussi. Heureusement, cela a conduit le point à la maison, mais une partie de Becky se demandait toujours si la réadaptation fonctionnerait.

Becky: Et si je ne peux pas faire ce qu’ils me demandent de faire?

Dan: Oh, tu es aussi têtu que moi, mais tu es aussi aussi dur que moi. Vous devez y retourner et y arriver. Si vous n’essayez pas, vous savez où cela va.

Dan et Becky ont toujours eu une relation spéciale, il était donc bon de l’entendre faire référence à leurs qualités similaires, bonnes et mauvaises, alors qu’il essayait de faire en sorte que sa fille fasse la bonne chose.

Alors qu’en pensez-vous, fanatiques de la télévision?

Aimez-vous l’idée que Barbara soit une résidente plus permanente à Lanford?

Barbara avait-elle tort de dire à Dan qu’il tenait la vie de ses enfants?

Avez-vous été surpris d’apprendre que Darlene reconsidère son avenir avec Ben?

Dan devrait-il vendre la maison s’il peut en tirer de l’argent pour que tout le monde puisse passer à autre chose?

Avez-vous vérifié notre exclusivité entretien avec Lecy Goranson, qui joue Becky?

Pensez-vous que Ben et Darlene seront toujours ensemble à la fin de cette saison?

N’oubliez pas de frapper ce gros bleu MONTRER LES COMMENTAIRES ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de cet épisode de The Conners. Et il ne reste plus que trois épisodes de la saison 3 de The Conners! Revenez pour notre prochain examen de The Conners.

Et vous pouvez toujours regarder The Conners en ligne ici sur TV Fanatic.

Modifier Supprimer

C. Orlando est un écrivain fanatique de télévision. Suivez-la sur Twitter.