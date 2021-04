“Reguilón était horrible, terrible dans le jeu”

27/04/2021 à 13h57 CEST

Jamie Carragher était à l’aise avec les footballeurs de Tottenham après la défaite en finale de la Coupe Carabao contre Manchester City dimanche dernier 1-0 avec un but solitaire de Laporte à la 82e. Londres qui, après le limogeage de José Mourinho, a désormais vu ses aspirations pour soulever un titre cette saison tronqué. Les qualifications pour la Ligue des champions devraient également être compliquées et, comme ils ne font pas une finale de saison complète, ils se verront jouer la Ligue Europa, une autre année..

Eh bien, en cas de défaite, l’ancien footballeur de Liverpool a porté ses critiques sur l’arrière droit espagnol qui, pour lui, était une dalle pour l’équipe: “On parle des bases du football, il faut avoir un peu de courage. Que faire? ? L’entraîneur? Comment peut-il faire jouer cette équipe? Ils ne veulent pas du ballon et ils ne gagnent pas de duels. Reguilón était horrible, terrible dans le match. Il pensait avoir étroitement lié Mahrez … sans combat et sans courage. Après cette première mi-temps, je n’ai jamais vu une équipe avoir autant de chance d’aller 0-0 à la mi-temps (…). Ils ont joué comme une équipe qui lutte pour éviter la relégation, ils n’ont pas eu le courage de vouloir la possession.

Pour Carragher, les footballeurs des ‘Spurs’ étaient les principaux coupables de la défaite et, bien qu’il ait disculpé Ryan Mason, il tenait également à souligner qu’il avait trouvé le licenciement de Mourinho et plus encore, ayant cette finale si proche: “Oubliez ça. , on ne s’attend pas à ce qu’ils battent Manchester City, c’est comme ça que ça s’est passé. Beaucoup parlent de ce qui s’était passé avec José à la barre. Oui, je pense que c’était une décision étrange (de renvoyer Mourinho), mais c’est la faute des joueurs “.

Pour l’Anglais, Tottenham a du mal à décoller le label de la petite équipe et, bien que beaucoup soulignent que la faute incombe aux entraîneurs, il n’est pas d’accord avec cela: “Beaucoup de gens disent, ‘typique des Spurs, ils sont faibles “Et je me bats contre ça parce que c’est une analyse vague. J’ai vu des équipes brillantes. Je n’ai pas remporté le Premier ou la Ligue des champions, honnêtement je ne m’attendrais pas à ça de leur part. Mais avec Pochettino depuis trois ou quatre ans et avec Redknapp pour deux ou trois c’était Mais ce qui dérange les fans, c’est ce genre de jeu. Lors des quatre dernières finales qu’ils ont disputées, ils n’ont marqué aucun but. Ces types de rencontres sont ceux qui placent cette étiquette dessus et ni moi ni les fans ne pouvons lutter pour eux.“.