Régulateurs de l’UE : le rappel du vaccin J&J est autorisé à administrer après 2 mois

Les recommandations du comité des médicaments à usage humain de l’agence donnent aux pays plus de flexibilité alors qu’ils déploient ou accélèrent des campagnes de rappel pour lutter contre la propagation de la nouvelle variante d’omicron.

Le régulateur des médicaments de l’Union européenne a déclaré mercredi que les personnes de 18 ans et plus peuvent recevoir un rappel du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 au moins deux mois après leur injection initiale du vaccin à dose unique.

L’Agence européenne des médicaments a également déclaré que le vaccin J&J peut être utilisé comme dose de rappel chez les personnes qui ont reçu deux injections des vaccins fabriqués par Pfizer et Moderna.

L’agence a déclaré dans un communiqué que les organismes de santé publique des 27 pays de l’UE pourraient émettre des recommandations officielles sur l’utilisation des doses de rappel, « en tenant compte de la situation épidémiologique locale, de la disponibilité des vaccins, de l’efficacité émergente et des données de sécurité limitées pour le rappel dose. » La Food and Drug Administration des États-Unis a donné son feu vert aux doses de rappel de Johnson & Johnson en octobre, à la fois pour les personnes qui ont initialement reçu le J&J et le vaccin et pour les personnes qui ont été immunisées avec d’autres vaccins.

Johnson & Johnson a présenté plus tôt les résultats d’une grande étude qui a révélé que l’administration d’une deuxième dose deux mois seulement après la première protection contre le COVID-19 symptomatique à 94% contre 70% chez les receveurs américains.

