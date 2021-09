REI Expo 2021 : Exploiter le leadership éclairé et la connaissance du marché dans le secteur des énergies renouvelables

Avec plus de 120 exposants, REI Expo se pare de la présence de think tanks, influenceurs, innovateurs du secteur RE.

Informa Markets en Inde a inauguré aujourd’hui la 14e édition de Renewable Energy India (REI) Expo, la plus grande et la plus influente exposition d’Asie dans le domaine des énergies renouvelables.

Le spectacle a été marqué par la présence de l’invité d’honneur Bhagwanth Khuba, ministre d’État de l’Union, Énergies nouvelles et renouvelables, Produits chimiques et Engrais, Gouvernement de l’Inde ; Alex Ellis, haut-commissaire britannique en Inde ; Ugo Astuto, ambassadeur de l’UE en Inde ; Walter J. Lindner, ambassadeur d’Allemagne en Inde ; KS Popli, conseiller, Alliance solaire internationale (ISA) ; Narendra Bhooshan, IAS, directeur général, Greater Noida Industrial Development Authority, Sanjeev Krishan, président, PwC, Inde ; Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets en Inde et Rajneesh Khattar, directeur de groupe – Portefeuille énergétique, Informa Markets en Inde au milieu d’un rassemblement industriel au mois d’août.

Bhagwanth Khuba, ministre d’État de l’Union, Énergies nouvelles et renouvelables, produits chimiques et engrais, gouvernement de l’Inde a souhaité la bienvenue à tous les dignitaires présents et a félicité Informa Markets en Inde pour avoir accueilli l’événement. Il a ajouté que « la participation de l’Inde dans le secteur des énergies renouvelables depuis les 7 dernières années s’est multipliée. L’Inde gère le plus grand programme d’énergie propre au monde pour atteindre 175 GW de capacité renouvelable, dont 100 GW d’énergie solaire d’ici 2022 et 450 GW d’ici 2030. Ce fut un moment d’immense fierté pour le ministère lorsque la réalisation de l’objectif de 101 GW d’énergie renouvelable capacité a été annoncée le jour de l’indépendance cette année. Nous avons une approche ciblée pour transformer notre vision en réalité. Avec l’annonce de la Mission Nationale Hydrogène, l’objectif est de faire du pays un hub mondial de production et d’exportation d’hydrogène vert. Notre pays est également un énorme producteur de biomasse — près de 756 millions de tonnes, dont 266 millions de tonnes sont utilisées dans la fabrication de briquettes et de granulés. Nos efforts sont également consacrés à la décarbonisation des industries lourdes comme la sidérurgie, le ciment et le textile. Dans les années à venir, le gouvernement travaillera sur cet aspect.

Alex Ellis, haut-commissaire britannique en Inde, a déclaré : « Une transition vers des sources d’énergie propres est la meilleure chance au monde de permettre le développement sans nuire à notre planète. Le Royaume-Uni a montré qu’il est possible de découpler les émissions et la croissance économique – en augmentant notre PIB de 75 % tout en réduisant les émissions de 43 % depuis 1990. L’Inde prend également des mesures impressionnantes en fixant un objectif de 450 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030. Dans la course jusqu’au sommet sur le climat COP26 à Glasgow en novembre, et au cours de la décennie à venir, le partenariat Royaume-Uni-Inde s’avérera vital pour la transition énergétique mondiale.

Ugo Astuto, ambassadeur de l’UE en Inde, a déclaré : « La délégation de l’Union européenne en Inde est heureuse de s’associer à Renewable Energy India Expo, qui se concentre cette année sur le thème d’actualité « De l’ambition à l’action… Faire des pas de géant en avant ». L’UE et l’Inde ont toutes deux des objectifs très ambitieux en matière d’énergies renouvelables et prennent des mesures concrètes et innovantes pour faire en sorte que ces ambitions deviennent une réalité. Le partenariat UE-Inde pour l’énergie propre et le climat est une priorité clé pour la coopération UE-Inde, en se concentrant sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’intégration dans le réseau, les finances et l’action climatique. La communauté internationale doit redoubler d’efforts en faveur de la transition énergétique, à l’approche de la COP26 ».

S’exprimant lors de l’inauguration de la 14e édition de la REI Expo à Greater Noida, Yogesh Mudras, directeur général d’Informa Markets en Inde, a déclaré : « Le secteur indien des énergies renouvelables est le quatrième marché des énergies renouvelables le plus attractif au monde. Avec le récent jalon de 100 GW franchi et le gouvernement soulignant les progrès de l’Inde en matière d’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable, le pays, India Inc., et ses citoyens doivent collectivement travailler à la croissance de l’économie verte de la nation. Avec une forte impulsion du gouvernement, l’Inde pourrait assister à des investissements de 500 milliards de dollars dans le domaine d’ici 2028. Au fil des ans, le Renewable Energy India Expo a acquis un dynamisme et une influence uniques en tant que plate-forme mondiale complète et réputée pour le domaine des énergies renouvelables répondant aux défis. et inaugurer des solutions pour la mission verte de l’Inde. Cette année a été remarquable avec le Restart 2.0 des expositions et le retour de REI dans son format physique. Nous sommes de retour à un moment critique de la reconstruction progressive de l’économie. La nécessité pour les décideurs politiques et les acteurs de l’industrie de continuer à s’engager pour un monde post-pandémique durable est le besoin de l’heure et l’exposition avec le forum d’échange de connaissances intense de trois jours aiderait à intensifier durable, innovant, fiable, technologiquement efficace et moderne énergie.”

Avec plus de 120 exposants, REI Expo se pare de la présence de think tanks, influenceurs, innovateurs du secteur RE. Le Royaume-Uni participe cette année en tant que « pays partenaire » et l’Union européenne (UE) en tant que « partenaire premium ». La délégation de l’Union européenne (UE) en Inde dans le cadre du projet de partenariat UE-Inde pour l’énergie propre et le climat (CECP) a également mis en place une « zone UE » dédiée présentant les technologies, les produits et l’expertise de 10 États membres de l’UE, des associations industrielles, des projets et les entreprises virtuellement. L’UE est le fer de lance de deux sessions de conférence de premier plan sur « L’énergie solaire sur les toits : Unlocking the Potential » et « Offshore & Onshore & Wind : Unleashing the Potential ».

La conférence de trois jours parallèlement à la REI Expo 2021 sur le thème «De l’ambition à l’action… Faire des pas de géant en avant» présente une multitude de sessions de connaissances stimulantes. Les points forts de la première journée comprenaient des tables rondes sur des sujets tels que Road ahead for Rooftop Solar, Solar Manufacturing : Making India the Global Hub, Innovations that make the future Brighter & Case Studies : Upcoming Technologies That Can Change the World. L’exposition a été témoin d’un huis clos – Table ronde des PDG sur « De l’ambition à l’action : un débat visionnaire » présidé par – Bhagwanth Khuba, ministre d’État de l’Union, Énergies nouvelles et renouvelables, produits chimiques et engrais, GOI et co-présidé par KS Popli, conseiller, ISA . Il a délibéré sur l’amélioration du climat d’investissement, la durabilité du cadre politique et réglementaire, les initiatives gouvernementales et les paysages entrepreneuriaux et les efforts nécessaires pour faire de l’Inde une plaque tournante de la fabrication. Le premier jour a également vu le Forum du leadership financier à huis clos présidé par Manu Srivastava, IAS, membre administratif du Conseil des revenus, Govt. du Madhya Pradesh et coprésidé par KS Popli, conseiller, ISA. Le forum a discuté de l’évolution du paysage des modèles de financement innovants, de l’élaboration d’un plan pour faire face aux risques financiers, du rôle des banques commerciales et des institutions financières dans l’accélération du développement des ER et de l’accès au capital pour les MPME.

Le jour 2 assistera à des tables rondes sur les énergies renouvelables et l’Inde autonome du point de vue des CTO, de la mobilité transformatrice et du stockage par batterie, en exploitant le potentiel de l’énergie éolienne offshore en Inde. Le dernier jour de l’exposition se terminera par des tables rondes perspicaces sur – le schéma SATAT et l’évolution de l’écosystème du biogaz – la convergence des technologies, des incitations et des politiques ; Bioénergie – Un moyen d’atteindre le zénith de la production d’énergie pour l’Inde ! et les nouveaux développements agrivoltaïques en Inde. L’exposition est soutenue par le soutien d’exposants internationaux et nationaux tels que Adani Solar, LONGI Solar, Goldi Solar, Premier Energies, Vikram Solar, Growatt, Solis, Waaree Energies, Panasonic Life Sciences, Jakson Engg, HPL Electric & Power et Bergen Group pour n’en nommer que quelques-uns, en plus de recevoir le soutien du Forum indo-allemand de l’énergie ( IGEF ), de l’Association indienne du biogaz ( IBA ), de la Fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde, de la Greater Noida Industrial Development Authority et de plusieurs partenaires médiatiques.

REI Expo 2021 est amplement soutenu par ses AllSecure & Travel Safety Guidelines – une initiative de norme de sécurité d’Informa pour ses exposants, participants, visiteurs, conférenciers ou sponsors, clients qui viendront à l’événement. Ceci est introduit pour organiser des expositions commerciales physiques au milieu de la nouvelle norme et comporte un ensemble détaillé de mesures améliorées. AllSecure offre aux participants l’assurance et la confiance qu’ils participent dans un environnement sûr et contrôlé. Ces protocoles internationaux sont basés sur les principes plus larges de la distanciation physique, de la protection et de la détection, du nettoyage et de l’hygiène et des communications détaillées sur ces principes.

