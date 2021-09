REI Expo 2021 permet à l’industrie des énergies renouvelables de rebondir ; A été témoin d’une fréquentation de 12 987 acheteurs

« REI avec son expo sous forme physique attire l’attention en termes de visiteurs, d’exposants et d’acheteurs. ‘

Informa Markets en Inde a conclu l’exposition de trois jours sur les énergies renouvelables en Inde lors de sa 14e édition au India Expo Center, Greater Noida. L’exposition était le premier salon des énergies renouvelables au monde à être mis en ligne avec des participants 100% physiques dans la nouvelle normalité. L’Expo a été marquée par la présence de ministres, ambassadeurs, CXO et médias, le tout sous un même toit. Il comptait plus de 12 987 acheteurs de divers endroits, ainsi que des réunions d’acheteurs et de vendeurs entièrement occupés, une conférence complète accueillant plus de 70 conférenciers et + 500 délégués. Certains faits saillants de la conférence comprenaient une table ronde des PDG et le Forum des dirigeants financiers avec des représentants de la Banque mondiale, de la Bourse de Londres et de bien d’autres. L’événement a vu plus de 170 marques représentées, dont un pavillon du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Union européenne. L’exposition comportait également une zone virtuelle européenne dédiée en ligne, qui a été mise en place pour soutenir les participants européens.

S’exprimant lors de l’inauguration de REI Expo 2021, Bhagwanth Khuba, ministre d’État de l’Union chargé des énergies nouvelles et renouvelables, des produits chimiques et des engrais, du gouvernement indien a déclaré : « La participation de l’Inde au secteur des énergies renouvelables depuis les 7 dernières s’est multipliée. L’Inde gère le plus grand programme d’énergie propre au monde pour atteindre 175 GW de capacité renouvelable, dont 100 GW d’énergie solaire d’ici 2022 et 450 GW d’ici 2030. Ce fut un moment d’immense fierté pour le ministère lorsque la réalisation de l’objectif de 101 GW d’énergie renouvelable capacité a été annoncée le jour de l’indépendance cette année. Nous avons une approche ciblée pour transformer notre vision en réalité. Avec l’annonce de la Mission Nationale Hydrogène, l’objectif est de faire du pays un hub mondial de production et d’exportation d’hydrogène vert. Notre pays est également un énorme producteur de biomasse — près de 756 millions de tonnes, dont 266 millions de tonnes sont utilisées dans la fabrication de briquettes et de granulés. Nos efforts sont également consacrés à la décarbonisation des industries lourdes comme les industries sidérurgiques, cimentières et textiles. Dans les années à venir, le gouvernement travaillera sur cet aspect.

S’exprimant à l’issue de REI 2021, Yogesh Mudras, directeur général d’Informa Markets en Inde, a déclaré : « Cette année a été remarquable car l’exposition est revenue dans son format physique après une interruption de 2 ans. Avec REI Expo 2021, Informa Markets en Inde a renforcé les liens entre l’industrie, le gouvernement et les investisseurs. L’exposition soutient les efforts du gouvernement indien pour une croissance quantique dans le secteur des énergies renouvelables en servant de catalyseur de l’industrie, réunissant la fraternité nationale et internationale des énergies renouvelables, y compris les investisseurs et les experts technologiques sous un même toit.

Gaurav Kedia, président de l’Indian Biogas Association, a déclaré : « C’est l’un des événements les plus cruciaux dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier après COVID-19. Le besoin de l’heure est le concept push-pull, dans lequel vous avez besoin d’une poussée appropriée de nombreuses extrémités et la traction doit provenir du marché. REI avec son expo sous forme physique attire l’attention en termes de visiteurs, d’exposants et d’acheteurs. Jusqu’à ce moment-là, les événements physiques étaient suspendus, les événements virtuels ont eu lieu, mais le contact visuel et la communication interpersonnelle jouent un rôle énorme dans l’établissement de relations commerciales solides. Le retournement des acheteurs sérieux est beaucoup plus important dans cette exposition et les gens se manifestent en laissant leurs appréhensions derrière eux à la recherche d’opportunités qui leur ont donné des résultats axés sur les résultats.

Le REI Expo 2021 a été soutenu par le soutien d’exposants internationaux et nationaux tels que Adani Solar, Jakson Engg, Solis, Growatt, Premier Energies, Vikram Solar, Waaree Energies, Panasonic Life Sciences, HPL Electric & Power, Bergen Group, LONGI Solar, Goldi Solar et Skeiron Group pour n’en nommer que quelques-uns, en plus de recevoir le soutien du Forum indo-allemand de l’énergie (IGEF), de l’Association indienne du biogaz (IBA), de la Fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde, de la Greater Noida Industrial Development Authority et de plusieurs partenaires médiatiques.

Inauguré par l’invité d’honneur Bhagwanth Khuba, ministre d’État de l’Union, Énergies nouvelles et renouvelables, produits chimiques et engrais, le salon a vu la participation de visiteurs de divers secteurs du secteur des ER comprenant les industries de fabrication, d’approvisionnement et de commerce. Certains dignitaires clés présents à l’inauguration de l’exposition comprenaient le gouvernement de l’Inde; Alex Ellis, haut-commissaire britannique en Inde ; Ugo Astuto, ambassadeur de l’UE en Inde ; Walter J. Lindner, ambassadeur d’Allemagne en Inde ; KS Popli, conseiller, Alliance solaire internationale (ISA) ; Narendra Bhooshan, IAS, directeur général, Greater Noida Industrial Development Authority, Sanjeev Krishan, président, PwC, Inde ; Rony Yedidiya Clein, chargé d’affaires, ambassade d’Israël ; Natasha Zangin, conseillère économique et commerciale, ambassade d’Israël ; Jason Hall, haut-commissaire, haut-commissariat de la Jamaïque ; Manu Srivastava, membre administratif, Board of Revenue, gouvernement du Madhya Pradesh, Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets en Inde et Rajneesh Khattar, directeur de groupe – Portefeuille énergétique, Informa Markets en Inde au milieu d’un rassemblement industriel auguste.

