Reign Disick fait ses débuts avec la tête rasée dans la dernière photo adorable de Scott Disick

Fresh ‘do, cheminée et temps père-fils de qualité? Oui, c’est la « meilleure nuit de tous les temps », selon Scott disque.

Le père de trois enfants a pris d’adorables photos de son fils Règne Disick, 6 ans et fille Pénélope Disick, 9 ans, le mardi 9 novembre, y compris une photo capturant le nouveau « faire » de Reign. « Comment vas-tu mec ? » Scott a plaisanté avec une photo de près de Reign en fronçant les sourcils sur son nouveau crâne rasé.

Scott a ajouté: « La meilleure nuit de ma vie », alors que Penelope s’allongeait à côté du feu en pyjama.

Scott a partagé une série de jolis moments en famille avec Penelope et ses « boyz » Reign et maçon disick ex suivant Kourtney kardashianl’engagement de Travis aboyeur. Du « shopping de Hanoucca » au dîner avec son « meilleur ami » Mason et au bateau avec P, Scott s’est émerveillé de ses enfants.

Et, l’heure du coucher de Reign a été particulièrement confortable ces dernières semaines grâce aux adorables photos nocturnes de Scott. « Bonne nuit fils », a légendé Scott le 5 novembre alors que Reign avait un sourire endormi alors qu’il était enveloppé dans une couverture.