Reik et Rauw Alejandro vous font voyager dans un monde psychédélique

“Nous avions déjà la chanson (Loquita) et Rauw Il l’écoute à travers l’une des personnes avec qui nous l’avons développé. Il est tombé amoureux instantanément et a rapidement pris contact avec nous. C’était une excellente nouvelle car nous avons toujours aimé collaborer avec des artistes qui font des choses sans peur, des choses différentes”, a-t-il déclaré. Jésus, dans une interview avec Sony Music.

À juillet Cette opportunité signifiait pour le groupe d’avoir la possibilité de continuer à grandir dans la musique et de ne pas rester avec ce qu’ils savent déjà faire : « La vérité est que c’est un honneur pour nous. Nous cherchons toujours à sortir de notre zone de confort et ces rencontres nous laissent voir la trace que nous avons laissée au cours de ces presque 20 ans d’expérience”.

Pour réaliser ce changement, pour la vidéo de leur plus récente collaboration, ils ont choisi de faire un voyage dans un monde psychédélique et d’inviter le public à le vivre lui aussi, à travers les couleurs et l’attitude décontractée qu’ils ont montrée dans un clip qui a été tourné sous la direction de Image de balise Fernando Lugo (Mauvais lapin, Ozuna Oui Enrique Iglesias).

Loquita était un co-auteur entre Jésus, juillet, Bibi Oui Rauw à qui le producteur colombien s’est associé avec son inspiration Keityn, qui est le créateur des tubes Perfecta, Tusa, Hawaii et Agua, entre autres. “Ensemble, ils ont étudié les origines de la zone urbaine, réalisant une facette plus sensuelle, entraînante et vibrante du genre”, a déclaré sa maison de disques.