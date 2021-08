Reina dit que gagner Nuestra Belleza Latina était une malédiction

. Aleyda Ortiz parle de “la malédiction” qu’elle a vécue après avoir remporté la couronne

Le 26 septembre, l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina sera à nouveau sur les écrans, considérée comme l’un des rêves de milliers de femmes à travers les États-Unis.

Et bien qu’il ne fasse aucun doute que passer par le programme Univisión soit un excellent tremplin pour que les candidats développent une carrière réussie dans le monde du divertissement, cela peut aussi être une expérience traumatisante pour certains gagnants, en raison de l’impact auquel ils doivent faire face dans un monde très lourd auquel ils arrivent du jour au lendemain et qui peuvent finir par revenir en cauchemar.

Cela a été avoué par l’ancienne Nuestra Belleza Latina, qui, lors d’une brève conversation avec Jomari Goyso, qui jugera le retour de Nuestra Belleza Latina, a déclaré que ce qui lui était arrivé après être devenue la gagnante de l’émission de téléréalité était une “malédiction”.

“Après avoir remporté la couronne, j’ai senti que je l’avais atteint, c’était la vie ‘la, la, la”, Ensuite … et puis je me rends compte, je pense que c’était le plus dur … j’ai touché le fond. C’était la pire des choses (il se disait) : « Je veux entrer dans un trou, un trou ». Et j’ai senti que je descendais et c’était comme (s’interrogeant) ‘attendez, pourquoi ce qui m’a apporté le plus de bonheur, me donne tant de déception et tant de tristesse’. C’était difficile », a avoué Aleyda à son amie, admettant que son année en tant que reine n’a pas été rose et qu’il y a eu beaucoup de souffrance.

Jouer

Aleyda Ortiz est la huitième reine de Nuestra Belleza Latina Avec beaucoup d’émotion, Aleyda a reçu la couronne de Nuestra Belleza Latina 2014 et n’a pas pu cacher ses larmes de bonheur. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Chiquinquira Delgado, Pedro Moreno et Alejandra Espinoza Juges : Osmel Sousa, Lupita Jones et Jencarlos Canela ABONNEZ-VOUS ! : bit.ly/NBLSubscribe Suivez-nous sur Facebook :… 2014-05-19T04 : 10 : 47Z

L’ancienne reine de beauté portoricaine a ajouté que non seulement cela lui est arrivé, mais que ce genre de “malédiction” a été vécue par plusieurs des anciennes Nuestra Belleza Latina, mais que chacune a souffert à des endroits différents.

« Il nous a tous traités dans des domaines différents. Et ça m’a touché sur le plan émotionnel. Je pense que cela a beaucoup à voir avec l’amour de soi, avec l’amour de moi-même. J’ai dit à ce moment-là : ‘perdez du poids, j’ai gagné la couronne’ et pour l’instant, jusqu’ici et là, c’était un coup avec la réalité », a ajouté Notre Beauté 2014, précisant que pour les jeunes femmes qui remportent le titre, c’est très difficile d’affronter un monde où ils se heurtent à des hommes méchants qui les blessent, comme cela s’est produit avec elle, car les combats dans la compétition sont comme du miel, par rapport à ce qu’ils vivent après

Jouer

Aleyda Ortiz se souvient des critiques qu’elle a reçues à Nuestra Belleza Latina pour avoir de la cellulite | SYP La finaliste de Look Who Baila a eu des batailles difficiles à surmonter, mais au final, elles ont fait d’elle la femme qu’elle est aujourd’hui. Aleyda Ortiz pensait qu’elle ne trouverait jamais un homme qui la valorise, mais elle a aussi beaucoup souffert des commentaires négatifs d’une femme qui lui reprochait d’avoir de la cellulite sur elle… 2021-04-12T17:47:39Z

« Pour moi, le pire, c’était après avoir remporté la compétition. Les autres jours, je l’analysais avec ma mère, et je lui disais que j’étais prête pour la compétition, mais je n’étais pas prête pour la vraie vie, puis le nouveau monde, ici à Miami », a commenté Aleyda. « Il n’a jamais été difficile pour moi d’être entouré de gens. C’était difficile pour moi d’être dans ce monde (du divertissement), d’être une femme, avec une exposition. Une jolie femme et les requins autour. Je ne savais pas comment m’y prendre. J’étais ravi de tout, de la vie ».

Et insistant sur le fait que cet affrontement avec des hommes du milieu qui n’en valait pas la peine, d’autres ex-reines en sont également venues à le ressentir, alors elles ont créé une sorte de liste pour se mettre en garde, à qui mieux vaut ne pas déconner.

Jouer

Aleyda Ortiz revit son histoire d’abus, de peur et de bonheur (Interview complète) La reine de Nuestra Belleza Latina 2014 et présentatrice d’El News Café a parlé avec Raúl González des moments de bonheur, de tristesse et de frustration qu’elle a vécus tout au long du 31 de sa vie . Aleyda a ouvertement révélé les abus qu’elle avait subis dans une relation, à quel point son surpoids lui faisait mal, le… 02-07-2020T19: 43: 43Z

« Plusieurs reines m’ont dit : ‘fais attention à celle-ci et à celle-ci.’ Et j’ai craqué pour un, qui n’était pas encore sur la liste. J’ai dû passer par l’expérience pour le mettre sur la liste. Plus tard, je me souviens, quand Clarissa et Francisca ont gagné, nous nous sommes appelés au téléphone et nous avons dit: ‘ce non, ce non’, ‘ce non’, ‘jetez-le’ », a déclaré la jeune ex-reine, ajoutant que la méchants « requins » qui faisaient référence, ils ont profité de la naïveté des vainqueurs. « C’est que la plupart d’entre nous, sinon tous, étions des enfants de notre maison, avec le désir et les rêves d’être dans ce monde. Mais nous n’avions pas la moindre idée (de ce que c’était). Ce n’est pas que nous avons grandi dans cet environnement ».

Déjà dans le passé, Aleyda avait révélé qu’elle était même victime de relations abusives et avec sa nouvelle conversation avec Jomari, elle a montré que gagner Nuestra Belleza Latina a son côté difficile, qui peut devenir ce qu’elle a accepté comme une malédiction.