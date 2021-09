Réincarné en Slime Anime rend hommage au laser DBZ emblématique

La lecture de ces « textes sacrés » a vraiment porté ses fruits pour Veldora.Gif : Crunchyroll / Kotaku

Ils disent que l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie, et le dernier épisode de That Time I Got Reincarnated as a Slime a flatté Dragon Ball Z à la pelle. Dans l’avant-dernier épisode de la deuxième saison de l’anime, l’héroïque Veldora a commencé à laisser apparaître son côté otaku en utilisant la signature Kamehameha de Goku et même en spammant Street Fighter Hadoukens, Shoryukens et un Tatsumaki Senpukyaku comme un joueur de Ken essayant de ne pas se faire mettre KO de la tranche des perdants.

Ne laissez personne vous tromper. Parfois, les super réveils sont la meilleure stratégie.Gif : Crunchyroll / Kotaku

Cela a provoqué la tendance de « kamehameha » sur Twitter et a déclenché un débat sur la meilleure itération du mouvement emblématique. Les fans de la série ont commencé à publier des clips comme le tristement célèbre Dragon Ball Super Kamehameha où Ultra Instinct Goku a utilisé son attaque signature pour se propulser vers le Gigantic Burst de Kefla pendant le tournoi du pouvoir, sa transmission instantanée Kamehameha pendant les Cell Games, le Kamehameha de Gogeta de Dragon Ball Super Broly et Kamehameha, le père-fils emblématique de Goku et Gohan.

Permettez-moi de peser.

Alors que l’Ultra Instinct Kamehameha de Goku reste l’utilisation la plus créative de l’attaque massivement puissante, ma bataille personnelle préférée impliquant le Kamehameha vient du combat de Goku avec Nuova Shenron du Dragon Ball GT souvent endormi. Ce combat figure en bonne place parmi mes favoris car Nuova Shenron souligne un défaut majeur du Kamehameha : son temps de liquidation prolongé.

Le dragon de l’ombre maléfique va jusqu’à appeler le mouvement une blague, car le temps qu’il faut à Goku pour rassembler de l’énergie est plus long que l’attaque elle-même. (Il s’ensuit que le reste de leur bataille implique que Goku surmonte cette faille dans son mouvement de signature.) Mon exemple pourrait servir de technicité sur le débat en général, mais j’aime cette bataille car elle montre à Goku un désavantage rare et lui permet de soyez plus créatif sur la façon dont il utilise sa vague d’énergie qui tue Dieu.

Bien que ce débat ait finalement conduit certains fans inconditionnels du faisceau d’énergie à saccager le nouvel anime, cela ne devrait pas être la conclusion. Ce qui est plus important que la meilleure version de l’attaque, c’est à quel point il est cool qu’une nouvelle série soit capable de rendre hommage à l’un des classiques et même de les nommer explicitement.

That Time I Got Reincarnated as a Slime n’est pas le seul nouvel anime à crier explicitement l’anime shonen classique par son nom. Lorsque Yuji Itadori du très populaire Jujutsu Kaisen de la saison dernière voulait apprendre un nouveau mouvement de sorcellerie, il a exprimé à quel point il était contrarié de ne pas pouvoir faire de mouvements spéciaux comme le Kamehameha de Goku, le Rasengan de Naruto, le pistolet à esprit de Yusuke Urameshi et Le Bankai d’Ichigo Kurosaki.

C’est bon mon meilleur ami, ton coup spécial est tout aussi cool ! Capture d’écran : Crunchyroll / Kotaku

Cette fois, je me suis réincarné en slime n’a pas fait référence à Dragon Ball Z pour le dénigrer ou dire qu’ils l’ont fait mieux, mais pour honorer à quel point la série est une pierre de touche pour l’anime d’aujourd’hui. Tout comme nous tous, téléspectateurs, le fictif Veldora de Slime est un grand fan de mangas et va même jusqu’à qualifier ses bandes dessinées d’écrits sacrés. Le fait que nous soyons arrivés à ce point que l’anime en tant que médium puisse être ouvertement autoréférentiel par rapport à d’autres séries est une victoire non seulement pour le genre, mais aussi pour les fans.