Reincubate Camo apporte la nouvelle fonctionnalité Center Stage de l’iPad Pro à votre Mac

Reincubate Camo, le logiciel populaire qui permet aux utilisateurs de tirer parti de l’iPhone et de l’iPad en tant que webcams Mac de haute qualité, a de bonnes nouvelles pour les propriétaires d’iPad Pro 2021: la prise en charge de la nouvelle fonction de caméra de suivi automatique Center Stage. Cela apporte effectivement Center Stage à presque toutes les plates-formes d’appel vidéo sur Mac.

Nous avons testé Camo lors de son lancement l’été dernier et nous en avons été très impressionnés. L’application a également obtenu une excellente mise à jour au printemps dernier avec une gamme de fonctionnalités avancées.

Aujourd’hui, le développeur a partagé sur Twitter que Center Stage sur le nouvel iPad Pro fonctionne lors de l’utilisation de la caméra ultra-large de la tablette comme webcam de votre Mac. Apple ouvre Center Stage aux développeurs tiers, et Zoom a été le premier à lancer le support. Cependant, vous êtes toujours limité à simplement utiliser l’iPad Pro directement dans les cas où la fonctionnalité est intégrée.

Reincubate Camo offrant la prise en charge de Center Stage via son application Mac avec le nouvel iPad Pro signifie que vous pouvez profiter de la fonctionnalité sur presque toutes les plates-formes, y compris Webex, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, GoToMeeting, Zoom, Houseparty, Twitch, Discord, Streamyard , Slack, Facebook Workplace et plus encore.

Offrant beaucoup de flexibilité, Camo prend en charge l’utilisation de l’iPad et de l’iPhone comme webcam Mac directement dans les applications tierces ainsi que dans Chrome, Firefox et Microsoft Edge.

Vous pouvez en savoir plus sur Camo sur le site Web de Reincubate ici et vous pouvez télécharger l’application iOS depuis l’App Store pour l’essayer gratuitement. Pour débloquer toutes les fonctionnalités, Camo Pro est au prix de 4,99 $ / mois, 39,99 $ / an ou 79,99 $ en tant que licence à vie.

Découvrez l’utilisation de Center Stage via Camo sur Mac dans la courte démo ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: