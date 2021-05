Reine a «dansé de joie» lorsqu’elle a reçu un cadeau du prince Philip en 1944 | Royal | Nouvelles

The Windsor Diaries, écrit par Alathea Fitzlan Howard, est un livre contenant les entrées de journal inédites de Mme Howard qui a grandi avec le futur monarque et la princesse Margaret. Isabella Naylor-Leyland, la nièce de Mme Howard, a adapté le livre après le décès de Mme Howard en 2001.

L’écriture de Mme Howard dans le journal fait référence affectueusement à la reine et à Margaret par leurs surnoms, Lilibet (L) et M respectivement.

Dans un extrait du livre, détaillant une entrée de journal du jeudi 15 février 1945, Mme Howard a écrit sur une conversation entre elle-même et la princesse Margaret concernant l’amour précoce de la reine pour le prince Philip.

Elle a écrit: «PM [Princess Margaret] m’a dit que le prince Philip avait envoyé PE [Princess Elizabeth] une photo de lui pour Noël et elle a dansé autour de la salle avec elle de joie!

«Elle a alors dit: ‘Je me demande qui Lilibet va épouser?’ Le prince Philip semble certainement envisager cette possibilité et PE s’en réjouirait, j’en suis sûr.

Un peu plus de deux ans plus tard, les fiançailles officielles entre Elizabeth et Philip ont été annoncées en juillet 1947 et ils s’étaient mariés en novembre de la même année.

Mme Howard a rencontré la reine et sa sœur lorsqu’elle a déménagé au Cumberland Lodge à Windsor Great Park pour vivre avec son grand-père pendant les années de guerre.

Mme Howard était l’aînée des trois filles et avait une relation «fraternelle» très étroite avec une jeune Elizabeth et Margaret.

S’adressant à Town & Country, Mme Naylor-Taylor a déclaré que sa tante avait une «amitié adolescente typique» avec la reine car ils riraient et riaient et ne «discuteraient de rien de trop sérieux».

«Lilibet a dit: ‘Il s’appelle Prince de Grèce’ et puis ils ont tous les deux éclaté de rire.

«J’ai demandé pourquoi, sachant très bien! Margaret a dit: «Nous ne pouvons pas vous le dire», mais L a répondu: «Oui, nous pouvons. Pouvez-vous garder un secret?’ Puis elle a dit que P était son «garçon».