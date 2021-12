La reine embauche un nouveau jardinier pour aider à « façonner l’avenir des jardins » dans sa maison du Berkshire. Le site Web de la Maison royale a publié une offre d’emploi fournissant des détails sur le rôle et les qualités que le candidat idéal devrait posséder, y compris « des compétences en matière d’autodiscipline et de gestion du temps ».

Parmi les exigences jugées essentielles par le palais pour les personnes souhaitant pourvoir ce poste, il y a « une qualification minimale d’horticulture NVQ 2 (ou similaire) et un permis de conduire britannique complet ».

Compte tenu du poste, une expérience dans l’utilisation d’une large gamme de machines de jardinage est également essentielle.

La Maison royale a averti que ce rôle pousserait les gens à être des joueurs d’équipe et capables de travailler de manière indépendante.

La description de poste disait : « Nous sommes une équipe occupée, donc l’autodiscipline et les compétences en gestion du temps sont vitales.

« Travailler en étroite collaboration avec des collègues sera important pour vous et vous aurez les compétences nécessaires pour communiquer avec un large éventail de personnes.

« Avec l’initiative et une approche confiante, vous serez également désireux de rechercher et d’explorer de nouvelles idées pour développer les jardins et les terrains. »

L’offre d’emploi ajoutait: « Et dans l’ensemble, dans tout ce que vous faites, vous serez très fier de votre travail et serez motivé à présenter des jardins à des normes exceptionnelles. »

Décrivant le rôle, la Maison royale a souligné à quel point les jardiniers sont essentiels au château de Windsor, une résidence royale visitée chaque année par des milliers de personnes.

La description du rôle disait : « Il faut saisir chaque occasion pour laisser sa marque.

« Et c’est la fierté de rejoindre une équipe au cœur d’une institution de renommée mondiale.

« C’est ce qui rend le travail pour la Maison Royale exceptionnel.

« L’équipe des jardins de The Royal Household entretient et entretient des jardins qui sont vus par des milliers de visiteurs et d’invités chaque année.

« En rejoignant l’équipe Gardens, vous contribuerez à garantir que le parc du château de Windsor et ses environs sont entretenus selon les normes les plus élevées. »

Le candidat retenu pour ce poste devra effectuer des tontes, des bordures et des rénovations régulières, entretenir des bordures d’arbustes, d’herbacées et de roses et surveiller la santé des plantes et des arbres des jardins de la résidence.

L’annonce a ajouté: « Et en conservant la riche biodiversité du jardin, vous contribuerez à son histoire unique tout en apprenant de collègues experts. »

Le salaire auquel les candidats doivent s’attendre commence à partir de 19 500 £ par an, en fonction de l’expérience.

Le parc du château de Windsor comprend trois jardins principaux – le jardin du jubilé, créé en 2002 pour marquer le jubilé d’or du monarque – le jardin des douves et le jardin de la terrasse est.

Ce dernier jardin a vu l’ajout en juin de la rose du duc d’Édimbourg, une nouvelle fleur offerte à la reine par la Royal Horticultural Society (RHS).

La rose a été plantée dans le jardin pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip.

La rose, qui est rose foncé et à fleurs doubles, a été décrite comme « ravissante » par la reine, qui a regardé pendant qu’elle était en train d’être plantée.

Le président de la RHS, Keith Weed, a déclaré à la reine en lui offrant ce cadeau attentionné : « C’est une rose nommée la rose du duc d’Édimbourg pour marquer son centenaire et c’est une rose commémorative pour toutes les choses merveilleuses qu’il a faites au cours de sa vie et pour que tout le monde s’en souvienne. beaucoup qu’il a fait.

« Chaque rose, il y a un don qui va au Fonds pour l’héritage vivant qui aidera plus d’enfants. C’est une belle fleur en soi, une fleur double. »