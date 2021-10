Reine à la recherche d’un nettoyeur «proactif» à Buckingham Palace – avec un salaire à partir de 11 300 £ | Royale | Nouvelles

Queen: une «reconnaissance visuelle» de l’âge du bâton de marche, selon Ship

La reine embauche un nouveau membre de l’équipe de nettoyage basée à Buckingham Palace. Le candidat parfait pour le rôle de nettoyeur quotidien sera « très efficace et proactif », selon l’annonce publiée sur le site Internet de la Maison Royale.

L’annonce de vacance explique que les candidats ayant une expérience antérieure en matière de nettoyage ou d’accueil auraient un avantage – mais indique clairement ce qui compte, c’est un » souci du détail » et la fiabilité.

Parlant plus loin du candidat idéal, l’annonce met en garde contre le désir d’apprendre et une approche positive et flexible du travail sont également importantes.

Il disait : « Très efficace et proactif, et avec de bonnes compétences en gestion du temps, vous serez en mesure de hiérarchiser et de gérer une charge de travail quotidienne chargée.

« Et avec une approche positive et flexible du travail, vous serez heureux de vous impliquer dans une gamme de tâches, en soutenant l’équipe au sens large.

« Avant tout, vous aurez envie d’apprendre et de développer vos compétences.

« C’est votre opportunité d’utiliser votre enthousiasme et votre passion pour offrir l’exceptionnel. »

Parlant du rôle, l’annonce a également déclaré: « En rejoignant notre équipe professionnelle sur nos sites à Londres, vous entretenez, nettoyez et prenez soin d’un large éventail d’intérieurs et d’articles, en vous assurant qu’ils sont présentés sous leur meilleur jour.

« En apprenant de vos collègues, vous acquerrez les compétences professionnelles spécialisées nécessaires, en visant toujours les normes les plus élevées.

« Et à l’occasion, vous soutiendrez également des fonctions et des événements.

« Dans un environnement où le développement et la formation sont monnaie courante, vous pourrez développer vos compétences dans le cadre de votre rôle. »

Ce poste est annoncé pour 20 ou 40 heures par semaine.

Et le salaire dépendra du nombre d’heures occupées par la nouvelle embauche de Buckingham Palace.

Parlant du salaire pour ce poste permanent, l’annonce mentionne « 11 300 £ à 22 600 £ (selon les heures) ».

Les employés potentiels passeront probablement des tests pour s’assurer qu’ils correspondent le mieux à Buckingham Palace.

Tracey Waterman, responsable du recrutement au palais, a précédemment révélé un essai qu’elle a utilisé dans le passé pour repérer les nettoyeurs particulièrement bons parmi les candidats.

S’exprimant sur le documentaire de Channel 5 « Sandringham: The Royals at Christmas », Mme Waterman a déclaré: « La différence entre la femme de ménage dans un hôtel cinq étoiles et dans un palais royal serait l’attention portée aux détails.

« L’un des tests que j’aime faire, pour voir si un candidat a le sens du détail potentiel, est de placer une mouche morte, soit dans la cheminée, soit sur le tapis.

« Une fois la mouche morte placée, je fais ensuite entrer le candidat dans la salle.

« Je les amène assez lentement dans la pièce, leur donnant juste une chance de jeter un coup d’œil à la pièce, d’avoir un petit aperçu de ce que nous avons à l’intérieur de la pièce. »

Le candidat parfait, a déclaré Mme Waterman, ne devrait pas seulement repérer la mouche, mais aussi la ramasser.

Elle a déclaré: « C’est un excellent test, peut-être que sur 10 personnes, la moitié des candidats remarqueront la mouche.

« Un sur dix se penchera et le ramassera – c’est la femme de ménage spéciale. »

Buckingham Palace est la résidence principale de la reine depuis plus de six décennies.

Cependant, après le début de la pandémie de coronavirus, le monarque a déménagé au château de Windsor et en a fait sa résidence principale depuis.

Au cours des derniers mois, Sa Majesté n’est retournée chez elle à Londres que pour mener à bien des engagements, notamment sa première rencontre en personne avec le Premier ministre Boris Johnson en juin ou le lancement du relais Queen’s Baton plus tôt ce mois-ci.