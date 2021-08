Reine a permis à Michelle Obama de rompre le protocole royal lors d’une visite d’État – « Epic faux pas » | Royale | Nouvelles

in

L’ancienne Première Dame a fait sensation lorsqu’elle et son mari, Barack Obama, ont enfreint le protocole royal au palais de Buckingham. Peu de temps après avoir remporté l’élection présidentielle de 2008, Barack Obama a été invité à se rendre au Royaume-Uni lors d’une visite d’État.

Le président et son épouse, Michelle, ont été invités à un dîner au palais de Buckingham, un luxe habituellement offert à ceux qui séjournent à Londres.

Selon le site Web de la famille royale, lors de la rencontre avec un membre du cabinet, les hommes devraient s’incliner jusqu’au cou et les femmes devraient faire une révérence.

La seule autre option est d’effectuer une poignée de main formelle.

Mais Michelle Obama, alors âgée de 45 ans, a passé son bras autour de Sa Majesté.

Cependant, la reine n’a pas hésité mais a plutôt rendu le geste en choisissant de mettre sa main gantée sur le dos de Michelle.

En 2018, moins d’une décennie après la désormais tristement célèbre rencontre, l’ex-FLOTUS a parlé de ce qui s’est réellement passé lors de cette petite réception.

“Si je n’avais pas fait ce qu’il fallait au palais de Buckingham, j’avais au moins fait ce qu’il y avait d’humain… Je suppose que la reine était d’accord avec ça aussi, parce que quand je l’ai touchée, elle s’est rapprochée, posant légèrement une main gantée sur le petit de mon dos.”

Dans ses mémoires à succès Becoming, elle a ajouté que l’incident faisait suite à une courte discussion avec la reine.

“La reine”, se souvient-elle, “a jeté un coup d’œil à la paire de Jimmy Choo noirs que je portais”.

« Elle secoua la tête. « Ces chaussures sont désagréables, n’est-ce pas ?

«Elle a fait un geste avec une certaine frustration vers ses propres escarpins noirs.

« J’ai alors avoué à la reine que j’avais mal aux pieds.

« Elle a avoué que la sienne lui faisait mal aussi.

À NE PAS MANQUER: Joe Biden news: le président américain et Kamala Harris critiqués

“Nous nous sommes alors regardés avec des expressions identiques, comme, quand est-ce que tout cela avec les dirigeants mondiaux va enfin se terminer?

“Et avec ça, elle a éclaté avec un rire tout à fait charmant.”

Mme Obama a expliqué qu’en posant la main sur la reine, elle ne savait pas qu’elle “commit ce qui serait considéré comme un faux pas épique”.

Au lieu de cela, c’était un acte d’instinct.

“J’ai fait ce qui m’est instinctif chaque fois que je me sens connecté à une nouvelle personne…[We were just] deux dames fatiguées oppressées par nos chaussures”, a-t-elle ajouté.

Ashley Pearson, une journaliste américaine, a détaillé dans un documentaire biographique sur l’ancienne Première Dame comment la rencontre a contribué à forger une relation de travail étroite entre les femmes de premier plan de chaque côté de l’Atlantique.

Dans le documentaire d’une heure, intitulé Michelle Obama : Forward Motion, Pearson a déclaré : « Il y a eu une scène plus tard où la reine Elizabeth a invité Michelle à s’asseoir à l’arrière de son Range Rover avec elle.

A NE PAS MANQUER :

Fury alors que Meghan Markle “se moque de la reine” dans son dernier “coup publicitaire” [LIVE]

SONDAGE Meghan Markle : Quel royal est le plus susceptible de participer au stratagème ? [POLL]

Les Américains deviennent «plus cyniques» à propos des «causes caritatives» des Sussex [REVEALED]

« Et quand Michelle a hésité, la reine a dit à Michelle : « Vous ont-ils prévenu que vous ne pouvez pas faire cela ? »

“Et quand elle a dit ‘Oui’, la reine a dit ‘Des ordures – vous pouvez vous asseoir où vous voulez.’

“Il semble donc que, bien que tout le monde dans le monde ait paniqué que Michelle ait mis son bras autour de la reine, la reine a été charmée – beaucoup plus – par Michelle Obama.”