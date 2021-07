Reine aperçue en train de circuler dans le domaine de Sandringham pour la première fois depuis la mort de Philip | Royale | Nouvelles

in

Arrivée à son domicile de Norfolk en hélicoptère vendredi soir, le monarque devrait rester dans la propriété jusqu’au lundi 19 juillet. La femme de 95 ans a été photographiée au volant de sa Land Rover à Wood Farm Cottage.

Sur les photos prises dimanche, on peut voir la reine vêtue d’un haut blanc à motif floral rose et d’un gilet vert.

Elle portait également des lunettes de soleil teintées.

Selon The Sun, John Warren, stock de sang et conseiller en course de la reine, pouvait être vu sur le siège passager du véhicule.

M. Warren a été conseiller de course du monarque pendant environ 27 ans.

Il portait également des lunettes de soleil foncées et portait un costume en tweed avec une chemise blanche et une cravate verte assortie.

Il y avait un passager masculin supplémentaire assis à l’arrière de la voiture.

C’est la première fois que Sa Majesté visite le chalet, situé en bordure du domaine, depuis le décès tragique de son mari en avril à l’âge de 99 ans.

Après avoir pris sa retraite de la fonction publique en août 2017, le prince Philip aurait profité d’une retraite dans la propriété.

La reine est une passionnée d’équitation et a un amour pour les chevaux.

Elle a possédé des centaines de chevaux de course au fil des ans qui ont remporté plus de 1 600 victoires en son nom.