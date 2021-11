Reine assistera au service du dimanche du Souvenir AUJOURD’HUI après près d’un mois de repos | Royale | Nouvelles

Le service verra un certain retour à la normale avec les anciens combattants, les militaires et les spectateurs participants revenant à des chiffres proches de la pré-pandémie.

Parmi ceux qui assisteront au dépôt de gerbe au monument aux morts dans le centre de Londres figureront le Premier ministre Boris Johnson et plusieurs membres de la famille royale.

M. Johnson a déclaré que l’événement était un moment pour « se rassembler pour se souvenir de ceux qui ont tout sacrifié au service de notre pays ».

Il a déclaré : « C’est une cérémonie sacrée qui dure depuis plus d’un siècle parce que nous connaissons la dette impayable que nous devons à ces braves militaires.

« Nous savons que pour notre demain, ils ont donné leur aujourd’hui.

« Et nous savons qu’ici, chez nous et dans le monde, des milliers d’hommes et de femmes en uniforme sont toujours prêts à défendre notre unité et notre mode de vie, nos valeurs, et à un prix que peu d’entre nous seraient prêts à payer. »

La reine a « accepté à contrecœur » les conseils médicaux de ses médecins le 20 octobre après avoir annulé un voyage prévu en Irlande du Nord.

Cependant, Sa Majesté est restée déterminée à assister au service du dimanche du Souvenir d’aujourd’hui.

Le prince Charles devrait déposer une couronne sur la plus haute marche du cénotaphe au nom de la reine aujourd’hui alors qu’elle regarde depuis le balcon d’un bâtiment gouvernemental.

À 11 heures, un silence national de deux minutes sera célébré en mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime dans les conflits passés.