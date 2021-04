Reine Camilla? La mort du prince Philip rapproche la «question du titre d’époux de Camilla» | Royal | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, et le reste de la famille royale pleurent toujours la mort récente du prince Philip. Cependant, le décès du duc d’Édimbourg signifie que l’avenir de la monarchie doit peser lourd sur l’esprit de la société ainsi que tous les obstacles futurs que la maison royale pourrait rencontrer.

Le prince Charles, 72 ans, est l’héritier du trône et succédera à la reine lorsqu’elle ne pourra plus servir.

Lorsque Charles sera roi, sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, 73 ans, sera son épouse. Mais la question de savoir quel titre elle prendra a été une source de controverse depuis leur mariage.

La première épouse du prince Charles, Diana, princesse de Galles, est décédée dans un accident de voiture en 1997, un an après leur divorce.

La mort de Diana a empêché Charles d’épouser Camilla, avec qui il avait eu une liaison pendant son mariage avec Diana, jusqu’à des années après son décès tragique.

Charles et Camilla se sont mariés en 2005 et au moment où Clarence House a confirmé que Camilla serait connue sous le nom de princesse consort lorsque Charles était roi et non par le titre traditionnel de reine consort.

On pensait que cette décision correspondait à l’humeur du public à l’époque et était conçue pour être une manifestation de respect envers Diana.

L’expert constitutionnel Iain MacMarthanne a expliqué: «Il y a eu beaucoup de débats sur le titre qui sera pris lorsque Charles deviendra roi, la princesse Consort en étant une.

“Il n’y a pas de précédent pour un tel style, mais cela n’empêche pas son utilisation éventuelle, et son utilisation n’atténuerait pas son droit légal d’être reconnue comme Queen Consort.”

En fin de compte, ce sera à Charles de choisir le titre que Camilla prendra quand il sera roi, cependant, la question en est une qui aura été mise en évidence à la suite de la mort du prince Philip.

Évoquant l’impact sismique que la mort du duc aura eu sur la maison royale, le commentateur Richard Fitzwilliams a déclaré: «Qu’en est-il de la soi-disant« monarchie allégée ».

«Cela aurait des effets néfastes sur les 3 000 corps avec lesquels la famille royale a actuellement des liens, ainsi que sur leurs 2 000 engagements par an, mais semble inévitable avec trois membres de la famille royale en moins.

“Qui assumera les patronages du duc? Il est rapporté qu’il y aura un examen de tout cela par Charles et William en consultation avec la reine.”

M. Fitzwilliams a ajouté: “Inévitablement, au fil des années, le trône se rapproche de Charles et la question de Camilla en tant que princesse consort ou reine consort reste source de division.

“Le prince, qui a créé un rôle très impressionnant en tant que prince de Galles, a souligné qu’il ne cherchera en aucun cas à être un activiste lorsqu’il montera sur le trône, mais cela n’a jamais été possible de toute façon.”

Le prince Charles et le prince William devraient se rencontrer pour discuter de l’avenir de la monarchie dans les semaines à venir.

La décision de Meghan Markle et du prince Harry de quitter la famille royale l’année dernière ainsi que le retrait du prince Andrew de la vie publique signifient qu’il y a un écart au sommet.

Après Megxit, le plus jeune fils de la reine, Prince Edward, 57 ans, et son épouse Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, se sont montrés à la hauteur et ont apporté un soutien vital à la couronne.

Les futurs rois devraient discuter de la meilleure façon de répartir les centaines de patronages royaux du prince Philip parmi les membres actifs de The Firm.

Charles et William consulteront la reine au sujet des décisions qu’ils prendront.