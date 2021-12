Reine dans un changement déchirant au message symbolique inclus dans le discours de Noël | Royale | Des nouvelles

La reine devrait donner une touche plus personnelle à son discours de Noël traditionnel pour refléter les changements auxquels la famille royale a été confrontée au cours de la dernière année. Le défunt prince Philip devrait figurer largement dans le discours de Sa Majesté, avec des images antérieures de l’émission montrant son écran de bureau traditionnel uniquement axé sur une image de la reine et du duc d’Édimbourg. Mais l’ancienne conseillère politique Jo Phillips a également noté un changement significatif dans l’un des symboles qu’elle revêt traditionnellement lors du discours.

Discutant de sa broche en saphir et en diamant, Mme Phillips a déclaré à GB News: « Elle l’a apparemment porté lors de sa séance photo de lune de miel.

« Il est intéressant de noter que l’un des articles a relevé le fait qu’il est échangé de gauche à droite, ce qui est apparemment ce que les veuves font assez souvent avec les alliances, elles les échangent. »

La broche en forme de chrysanthème a été présentée à la reine un an avant son mariage avec le prince Philip lorsqu’elle a lancé le pétrolier British Princess en 1946.

Sa Majesté a enfilé la magnifique pièce pour marquer des occasions cruciales tout au long de sa vie, notamment sa lune de miel, la naissance de la princesse Anne en 1950 et son 60e anniversaire de mariage.

La reine peut également être vue portant la broche en saphir et diamants sur la photo qu’elle a choisi d’afficher sur son bureau lors du discours de Noël de cette année.

Mme Phillips a ajouté: « Le message de la reine est devenu plus important au cours des deux dernières années.

« Quand elle a parlé à la nation au début de la pandémie, des gens qui étaient peut-être ambivalents à propos de la famille royale, ont vu dans le contexte de ce groupe de tergiversations qui s’appelle le gouvernement, quelqu’un qui s’est en fait comporté avec une grande dignité et grâce. »

Le discours de la reine sera diffusé à 15 heures le jour de Noël.

La princesse Anne, qui devait également passer une partie des vacances avec la reine, ne se rendra pas dans le Berkshire car son mari, le vice-amiral Timothy Laurence, a été testé positif pour le coronavirus plus tôt cette semaine.

Il a été confirmé que le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge passaient leur Noël à Anmer Hall à Norfolk.

La famille de la duchesse se joindra au couple pour célébrer Noël aux côtés de ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.