Reine dans un rare éloge public aux futurs époux de la reine Kate et Camilla dans le discours de Noël | Royale | Des nouvelles

Le discours de la Reine 2021 : à regarder en intégralité

Le discours de la reine était fortement axé sur son mari bien-aimé, le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans. Mais, tout en rappelant l’intérêt du duc d’Édimbourg pour l’environnement et la conservation, Sa Majesté a également fait l’éloge du prince Charles et du prince William pour l’avoir poursuivie. l’héritage du mari.

Et, dans un geste rare, elle a reconnu le « soutien admirable » que leur ont offert leurs épouses Kate et Camilla.

Se référant à Philip, la reine a déclaré: « Il a également été l’un des premiers à prendre au sérieux notre gestion de l’environnement, et je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier ait été repris et amplifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenu par Camilla et Catherine – plus récemment lors du sommet COP sur le changement climatique à Glasgow. »

La souveraine avait déjà félicité William et Charles pour leurs efforts de longue date axés sur la protection de l’environnement dans son discours aux dirigeants mondiaux réunis à la COP26 en novembre.

Cependant, à l’époque, elle n’a pas rendu hommage à leurs partenaires, qui étaient également présents au sommet de Glasgow et soutiennent continuellement leur travail.

La reine a félicité Camilla et Kate dans son émission de Noël (Image: GETTY)

Kate et le prince William lors du service Ensemble à Noël (Image: GETTY)

Dans son message vidéo de la COP26, enregistré au lieu de son absence au sommet pour des raisons de santé, la reine a déclaré : « C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre fragile planète, vit à travers le travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fier d’eux.

« En effet, j’ai puisé un grand réconfort et une grande inspiration dans l’enthousiasme incessant de personnes de tous âges – en particulier les jeunes – pour appeler chacun à jouer son rôle. »

Le discours de la reine a été enregistré plus tôt ce mois-ci et diffusé le jour de Noël.

Le discours de Noël, écrit chaque année par le souverain, était rempli de références au regretté duc d’Édimbourg.

Le prince Charles et Camilla arrivant à la chapelle St George le jour de Noël (Image: GETTY)

Dans son discours au pays et au Commonwealth, la reine a sympathisé avec les familles pleurant la perte d’un être cher.

Elle a déclaré: « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers.

« Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

« Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde.

La reine prononçant son discours à la COP26 en novembre (Image: GETTY)

La reine et le prince Philip marquant leur 60e anniversaire de mariage (Image: GETTY)

« Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles.

« Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois.

« Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières rencontres – et autant qu’il me manque à moi et à ma famille, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël.

« Nous avons ressenti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes dans le monde, nous préparions pour Noël. »

L’arbre généalogique de la famille royale (Image: EXPRESS)

La reine n’a pas félicité Philip uniquement pour son travail de conservation.

Le souverain a également mentionné le succès de son Prix du duc d’Édimbourg, un programme pour les jeunes qu’il a lancé en 1956 et qui s’est depuis étendu à 144 pays.

La reine a célébré son premier Noël en tant que veuve en compagnie du prince Charles et de Camilla, comme annoncé par Clarence House plus tôt cette semaine.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont été photographiés samedi matin en arrivant à la chapelle St George, sur le terrain du château de Windsor, pour assister au service du jour de Noël.

Sophie, comtesse de Wessex, a assisté au service du jour de Noël à la chapelle St George (Image: GETTY)

Ils ont été rejoints par Sophie, la comtesse de Wessex, le prince Edward et leurs deux enfants Louis et James.

Les cousins ​​de la reine, le duc et la duchesse de Gloucester, étaient également présents.

Leur présence à la chapelle de Windsor porte à croire que ces sept membres de la famille royale ont peut-être également rendu visite à la souveraine dans sa résidence de Berkshire.

Kate et William ont décidé de passer les vacances avec leurs enfants dans leur maison de Norfolk, où ils ont été rejoints par des membres de la famille Middleton.