Alors que les entreprises se préparent à mettre en œuvre des politiques de travail hybrides avec certains utilisateurs travaillant à partir du bureau tandis que d’autres travaillent à domicile, Google veut s’assurer que vous et votre espace de travail avez le meilleur aspect possible lorsque vous rejoignez des appels vidéo dans Google Meet. C’est pourquoi […] More