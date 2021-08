Reine de notre beauté latine qui voulait en engraisser une autre

. Qui était la reine de Nuestra Belleza Latina qui a essayé de faire grossir une autre femme ?

Nuestra Belleza Latina est entrée dans l’histoire de la télévision hispanique aux États-Unis, non seulement pour avoir lancé les 11 femmes qui ont remporté la couronne de téléréalité et le contrat avec Univision pour devenir célébrité et célébrité, mais pour tous les intringus qui ont été vécus tout au long du 11 saisons que le concours a duré.

Et c’est qu’en plus du « combat » sain des concurrents, qui, année après année, se retrouvent pour se battre pour la conquête du titre de vainqueur de Nuestra Belleza Latina, grâce au format de l’émission télévisée, type réalité, le public a aussi j’ai pu voir de près de nombreux comportements et attitudes des concurrents, qui à plus d’une occasion révèlent ce côté pas si amical et gentil des filles.

Cette image de perfection que les participants montrent habituellement au cours de la première semaine de compétition, dans laquelle ils disent tous s’aimer et s’entendre à merveille, en peu de temps commence à changer et c’est là que les frictions et même les stratégies que les reines de le spectacle fait avec lui les jours passent.

Jouer

Nuestra Belleza Latina 2012 – Vanessa De Roide s’est défendue contre ceux qui l’accusaient d’être une menteuse Elizabeth Robaina, Ligia de Uriarte et Tatiana Ares lui ont rappelé qu’elle avait dit que Shalimar Rivera essayait de la manipuler. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour voir plus de vidéos et… 2012-04-25T00: 36: 36Z

Et l’un des conflits les plus populaires qui a été révélé au sujet des combats des concurrents et des stratégies que beaucoup utilisent, s’est produit lors de la sixième saison de Nuestra Belleza Latina, lorsque l’éventuelle gagnante, Vanessa de Roide, a accusé son partenaire Shalimar Rivera, qu’il était à la sixième place, pour la manipuler et lui donner à manger pour la faire grossir et ainsi être éliminée par les juges, qui à l’époque accordaient une grande importance à la minceur.

L’accusation, qui semblait être tirée d’un feuilleton de méchants, est survenue au milieu d’une interview qu’Alejandra Espinoza a faite avec Vanessa de Roide, Shalimar Rivera, Elizabeth Robaina, Ligia de Uriarte et Tatiana Ares.

Jouer

Vanessa De Roide a remporté Nuestra Belleza Latina 2012Vanessa est devenue la reine de la sixième saison et la deuxième portoricaine à remporter la couronne de Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. A voir… 2012-05-21T02: 47: 54Z

Au milieu d’une conversation pour savoir si Shalimar a manipulé ou non Vanessa de Roide, les deux concurrents étaient mal en point, car leurs compagnons les ont publiquement trahis, voyant que Vanessa a nié des choses qu’elle avait déjà dites à propos de son amie.

«Je suis choqué, car nous trois (Tatiana, Ligia et Elizabeth) sommes témoins que Vanessa dit qu’elle croit que (Shalimar) la manipule. Et elle nous a même demandé notre avis, mais tu n’oses pas dire devant la caméra qu’elle te manipule. Vous avez toujours dit que vous pensiez que Chalimar vous manipulait », a déclaré Ligia de Uriarte, deuxième avant qu’Alejandra Espinoza ne largue la bombe.

« Vanessa vous a-t-elle dit que Shalimar lui avait donné à manger pour que Vanessa puisse prendre du poids ? , parce que tu m’as dit que je t’avais donné à manger pour prendre du poids. Tu m’as dit. Je n’invente pas ».

Jouer

Vanessa de Roide s’exprime pour la première fois émue sur sa grossesse Dans un entretien exclusif avec Francisca Lachapel, Vanessa de Roide ouvre les portes de sa maison, et de son cœur, pour la première fois pour raconter l’histoire d’une grossesse qui est enfin un réalité. ABONNEZ-VOUS bit.ly/20L91KL VISITEZ LE SITE OFFICIEL univision.com/shows/despierta-america SUIVEZ-NOUS Twitter : twitter.com/despiertamerica Facebook : facebook.com/despiertamerica Instagram : instagram.com/despiertamerica Dans Despierta América, vous trouverez… 2018 -01 -26T22 : 02 : 18Z

Et montrant qu’elle l’avait dit, mais qu’elle ne voulait plus parler de ce sujet, Vanessa a mentionné: “Mais pourquoi parlez-vous de nourriture alors que cela s’est passé il y a longtemps.”

En ce qui concerne les accusations, que vous pouvez voir complètement dans la vidéo que nous avons incluse dans cette note, Shalimar non seulement les a niées, mais a été surprise que des femmes déjà bien développées aient été intégrées à ce plan.

« S’il vous plaît, nous sommes des femmes adultes, nous n’avons pas 10 ans. Nous sommes des adultes, donc si vous voulez manger quelque chose, vous le mangez “, a déclaré la Portoricaine, qui, lorsqu’Alejandra Espinoza l’a interrogée frontalement et lui a dit: mais lui donnez-vous à manger? Shalimar a déclaré, agacé: “bien sûr que non . ”

À la fin de l’entretien, Vanessa a déclaré qu’elle avait dit les choses qu’elle avait dites pour semer la confusion chez ses coéquipiers, comme une stratégie de reconstitution historique, qui a finalement fonctionné pour elle car elle a remporté la couronne.