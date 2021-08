Reine du Brésil, Vanessa Soares perd la vie en pleine opération

in

Malheureusement, un reine de beauté de Brésil, Vanessa Soares, n’a pas quitté le salle d’opération après avoir subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle elle a perdu la vie mercredi dernier, à seulement 21 ans.

La jeune femme d’origine brésilienne, Vanessa Soares, a subi cette intervention précisément dans le but de lui sauver la vie alors qu’un tumeur près de votre foie.

Vanessa s’envole Selon les rapports, elle a été transférée à l’hôpital général de Roraima, où une tumeur près de cet organe a été détectée.

Cependant, malgré les manœuvres de l’équipe médicale, la jeune femme a fini par perdre la vie.

Malgré tous les efforts de l’équipe médicale, la jeune femme n’a pas résisté et a perdu la vie aux premières heures de mercredi, ajoutent les derniers rapports.

C’est le département de la santé de Roraima, qui a publié un communiqué dans lequel il expliquait quel était l’état de santé de Soares, le jeune “rbeauté eina“.

Il souffrait d’hypotension et de saignements très graves causés par des tumeurs abdominales.

Dans d’autres reportages de la chaîne Globo, ils ont indiqué qu’un cousin de Soares a mentionné que la jeune femme était chez elle lorsqu’elle a ressenti une forte douleur dans la région abdominale, mardi soir.

Elle serait emmenée immédiatement aux urgences de l’hôpital Cosme Silva et plus tard, après avoir présenté un état grave, elle a été transférée à l’hôpital général de Roraima où cet état a été détecté.

Un autre proche serait celui qui aurait confirmé que la jeune fille de 21 ans souffrait depuis plusieurs années de « problèmes de gastrite et il s’est plaint de mal de dos, “” sans diagnostic “, comme on dit.

Qui était Vanessa Soares ?

Vanessa Soares était étudiante en soins infirmiers au Collège Estácio, elle aurait été trois fois lauréate d’un concours de beauté. Elle a remporté la couronne à Miss Rorainopolis en 2016 et 2020, ainsi que le concours Miss Teen Roraima en 2018.

Sur les réseaux sociaux, la jeune fille identifiée comme Vanessa Lays Soares Aguiar, était présentée comme quelqu’un de très sociable et populaire, qui comptait également plus de 3 000 abonnés sur Instagram.

Selon les descriptions, la jeune femme aimait pratiquer diverses activités, la plupart liées au temps passé à l’extérieur.

Suite à son départ, l’institut universitaire où il étudiait, a fait circuler un message exprimant ses condoléances.

Que Dieu vous réconforte tous en cette période de douleur et de désarroi.

Les funérailles pour dire au revoir à la dépouille de la jeune femme seraient prévues jeudi dans la ville rurale de Rorainópolis, où vivent ses parents, selon diverses sources.

Elle a toujours été une fille admirable, aimante, captivante et sympathique. Beau à l’intérieur comme à l’extérieur, a écrit son frère Matheus Soares sur son compte Instagram avec une photo des frères s’embrassant. Elle est partie, mais elle est gardée dans mon cœur, a-t-il écrit.

Le départ de Vanessa a touché le cœur de plusieurs de ses connaissances qui se sont manifestées face à cette perte irréparable.

C’est le musicien Gustavo Kisney, qui était un ami proche de la reine de beauté, Vanessa Lays Soares Aguiar, qui a été dévasté par la nouvelle, mais a assuré que Vanessa a toujours “montré qu’il faut sourire et aimer, car on ne sait jamais quand est le dernier câlin et dernier message”.