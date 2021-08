Reine du maillot de bain, Celia Lora prend un bain de soleil et ses fans se régalent | INSTAGRAM

La belle maquette, conducteur et influenceur, Celia Lora a une base de fans fidèles qui ne manquent aucun morceau de Contenu flirter avec elle et à cette occasion, ils étaient chargés de sauver une photo d’elle dans un Maillot de bain qu’ils l’ont eux-mêmes baptisé reine du maillot de bain.

C’est vrai, c’est une photographie sur laquelle on a pu apprécier la belle figure du fille d’Alex Lora tout en portant ce maillot de bain imprimé jaune et noir qui mettait en valeur ses charmes d’une manière unique.

Dans la pièce de divertissement, nous pouvons apprécier comment elle profitait du soleil en recevant les rayons de ce même alors qu’elle était assise sur une couchette, elle ferma les yeux et le sentit laisser sa belle silhouette à la vue de tous ceux qui ont réussi à l’observer jusqu’à présent .

Cette photo a été partagée par Celia à un moment donné et bien qu’elle ne soit pas l’une des plus récentes, vos admirateurs la considèrent comme l’une des plus rachetables, car en cela elle semble très décontractée et exactement comme si nous nous trouvions près d’une bassin ou alors plage.

Bien sûr, ça m’a beaucoup apporté aime et les commentaires de ses fans qui ne peuvent s’empêcher de célébrer son beauté et le partager avec d’autres utilisateurs pour qu’ils ne le ratent pas et continuent à soutenir la jeune femme.

De plus, la belle tâche d’influencer la femme mexicaine consiste à visiter certaines entreprises pour parler de son expérience dans leur service ainsi qu’à recevoir de nombreux produits chez elle et que vous puissiez également profiter de tout cela, ainsi que si vous donniez le nom de Celia au moment d’assister ou de commander un produit sûrement beaucoup d’entre eux accordent une promotion.

En fait, dans ses histoires les plus récentes, elle a partagé qu’elle visitait une clinique où elle a reçu divers traitements qu’elle recommande fortement, car ils ont beaucoup travaillé pour elle en premier et elle veut seulement aider les personnes qui en ont besoin.

Enfin, nous avons pu voir quelques photographies dans lesquelles il a partagé qu’il passait un après-midi avec ses camarades à Acapulco Shore, prenant une photo avec eux et montrant qu’ils ne sont pas seulement des collègues mais qu’ils sont aussi de très bons amis.