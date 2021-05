Reine Elizabeth II: aperçu du premier domicile conjugal de Sa Majesté avec le prince Philip | Royal | Nouvelles

Le premier domicile conjugal du couple abrite désormais le prince Charles et sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles. Cependant, lorsque la reine et le prince Philip ont emménagé dans la résidence de Londres, la maison était très différente de la façon dont elle est conçue maintenant et était modeste par rapport au palais de Buckingham.

Clarence House a été construite dans les années 1800 par l’architecte John Nash qui a conçu la résidence pour qu’elle soit intentionnellement simple.

Sur son site Web, le Royal Collection Trust a déclaré: «Les restrictions d’après-guerre sur la construction et les matériaux signifiaient que l’ameublement restait globalement simple.

Le Trust a expliqué comment le duc d’Édimbourg avait donné des conseils pour que les intérieurs victoriens se voient «donner une nouvelle apparence» lorsque le couple a emménagé.

Il a ajouté: «Une grande partie du mobilier se présentait sous la forme de cadeaux de mariage. Dans la salle à manger, par exemple, la table de salle à manger géorgienne et 20 chaises à dossier en échelle ont été le cadeau de l’Association des détenteurs de mandat royal, tandis que le buffet en acajou et quatre tables d’appoint étaient un cadeau de Queen Mary.

«Ils ont adoré Clarence House; c’était une maison de famille, mais Winston Churchill, qui était alors Premier ministre, a insisté dessus.

Le deuxième enfant de la reine et du prince Philip, la princesse Anne, est né à Clarence House en 1950.

La reine mère a également vécu à Clarence House de 1953 jusqu’à sa mort en 2002.

Avant que le prince Charles ne déménage dans la maison londonienne, Clarence House a été rénovée avec des matériaux durables, selon le Royal Collection Trust.

Après la mort du prince Philip en avril, la reine a choisi de changer son lieu de résidence permanente pour le château de Windsor et devrait visiter le palais moins fréquemment.