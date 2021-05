Reine Elizabeth II: Des photos rares de la Seconde Guerre mondiale montrent un monarque, 15 ans, avec Cendrillon | Royal | Nouvelles

Il n’est donc pas surprenant de découvrir que Sa Majesté était autrefois une actrice accomplie dans sa jeunesse. La reine et sa jeune sœur, la princesse Margaret, ont joué dans une série de pantos de Noël mis en scène au château de Windsor pendant les années de guerre après leur évacuation de Londres. De rares photos des fêtes royales sont tombées dans le domaine public et ont été vendues aux enchères en 2013.

Sur l’une des photos, une princesse Elizabeth âgée de 15 ans joue le rôle du prince Florizel à Cendrillon dans une production de 1941.

La princesse Margaret, 11 ans à l’époque, a été choisie pour le rôle principal de Cendrillon.

La reine et sa sœur continueraient aussi à jouer dans Sleeping Beauty, Aladdin et Old Mother Red Riding Boots.

Sa Majesté a toujours assumé les rôles masculins, tandis que sa sœur cadette ne jouait que des personnages féminins.

La princesse Margaret a eu l’idée de mettre en scène un panto, après qu’elle et la reine aient participé à un concert avec des enfants de l’école royale.

L’événement avait permis de recueillir des fonds pour le Royal Household Wool Fund, qui fournissait le confort des troupes.

Hubert Tanner, le directeur de l’école royale, a été chargé d’écrire un scénario et de produire le premier spectacle en décembre 1941 et de diriger les trois autres pantos.

LIRE LA SUITE: Reine surprise avec un ours en peluche sur mesure pour son anniversaire officiel

Chris Albury de la maison de vente aux enchères Dominic Winter a déclaré au Daily Mail: «Vous voyez l’étrange photographie signée, et l’étrange programme, mais en avoir autant, c’est vraiment remarquable.

“C’est une jolie collection car elle montre vraiment la fin de l’enfance pour les jeunes princesses.”